Mercados en alerta: el Merval cae y Mercado Libre se desploma en Wall Street en medio de la apuesta de caputo por más deuda

El índice líder de la bolsa porteña cayó 1% hasta los 2.784.586 puntos básicos, en una jornada atravesada por la cautela inversora. El riesgo país se ubicó en 540 puntos básicos, su nivel más alto en un mes, reflejando la tensión que todavía domina el frente financiero. Entre las acciones más castigadas se encontraron Grupo Supervielle (-2,2%), Cresud (-2%) y Metrogas (-1,7%).

El foco de los operadores se concentró en la cuarta licitación de deuda del año. El lunes, la cartera que conduce Luis Caputo anunció que sumará un bono en dólares con el objetivo de captar hasta u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos con bonistas privados previstos para julio. La Secretaría de Finanzas informó que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, ofrecerá hasta u$s150 millones por subasta de este nuevo título y habilitará una segunda vuelta al día siguiente para ampliar la emisión por otros u$s100 millones.La decisión sorprendió a los operadores y volvió a poner sobre la mesa la estrategia oficial de sostener el esquema financiero con más endeudamiento en moneda extranjera. Mientras el Gobierno apuesta a renovar la confianza del mercado, las pantallas mostraron otra cosa: caída de acciones, presión sobre los bonos y un riesgo país que volvió a marcar el pulso de la fragilidad económica.