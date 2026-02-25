Argentina Week: Milei, Caputo, Quirno y Sturzenegger buscarán atraer inversiones en EEUU ante CEOs y banqueros

La Presidencia y la Embajada argentina en Estados Unidos oficializaron la realización del Argentina Week en Nueva York, donde el presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo, Pablo Quirno, José Luis Daza y Federico Sturzenegger encabezarán una serie de exposiciones ante CEOs de compañías globales y banqueros de Wall Street con el objetivo de posicionar al país como destino de inversiones productivas en sectores estratégicos.El encuentro, organizado con apoyo de JPMorgan, Bank of America, Citi, AmCham y el US Argentina Business Council, se desarrollará entre el Consulado argentino y sedes de bancos en Park Avenue, y contará con la participación de Santiago Bausili, presidente del Banco Central, además de funcionarios de las áreas de Economía, Desregulación, Salud, Energía y Minería.Uno de los momentos centrales será la presentación de Milei a cargo de Jamie Dimon, chairman y CEO de JPMorgan Chase, en la torre que la entidad posee en Nueva York, ante un auditorio integrado por ejecutivos del sector financiero y referentes de grandes empresas energéticas, tecnológicas, farmacéuticas y agroindustriales.La administración nacional buscará así reforzar ante el establishment financiero estadounidense su estrategia de apertura económica y atracción de capitales, en un escenario en el que el Gobierno apuesta a mostrar señales de previsibilidad y reformas estructurales ante potenciales inversores internacionales.La agenda incluye paneles sobre mercado de capitales, reforma económica, desregulación, innovación tecnológica, minería y energía, con la presencia de directivos de compañías como Chevron, Dow, Baker Hughes, Rio Tinto, YPF, PAE, Vista, Globant, Mercado Libre y bancos como Macro, Galicia y Supervielle, además de representantes de organismos financieros estadounidenses.Desde la diplomacia argentina señalaron que el evento apunta a consolidar la relación bilateral con el país de Donald Trump y exhibir el nuevo marco normativo impulsado por el Ejecutivo. En sintonía, el embajador Alec Oxenford sostuvo que “la mitad de los participantes son CEOs de compañías globales con interés en invertir en sectores clave”.