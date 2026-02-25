25.02.2026 / GOBIERNO

Milei mueve fichas en Interior y oficializa a Esteban Garrido en el vínculo con las provincias

El presidente Javier Milei designó al licenciado Esteban Garrido como Subsecretario de Relaciones con las Provincias, un cargo clave en la articulación con gobernadores en medio de la tensión por los recursos federales. La medida se formalizó a través del Decreto 106/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.




Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la designación tuvo efecto retroactivo al 6 de febrero de 2026 y se enmarcó en las atribuciones que le otorga al Poder Ejecutivo el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional. El decreto llevó la firma de Milei y del ministro del Interior, Diego César Santilli.

La subsecretaría forma parte de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, el área encargada de articular las relaciones institucionales entre la Nación y los gobiernos provinciales y municipales. Entre sus funciones se encuentran la coordinación de políticas interjurisdiccionales y el seguimiento de compromisos vinculados al federalismo fiscal y administrativo.

De acuerdo con los considerandos de la norma, la designación se dictó conforme a las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional para integrar los cuadros de la administración pública centralizada. En un escenario de pulseada permanente por fondos y competencias, el movimiento no pasó desapercibido en el mapa político federal.

