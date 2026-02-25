Milei mueve fichas en Interior y oficializa a Esteban Garrido en el vínculo con las provincias

El presidente Javier Milei designó al licenciado Esteban Garrido como Subsecretario de Relaciones con las Provincias, un cargo clave en la articulación con gobernadores en medio de la tensión por los recursos federales. La medida se formalizó a través del Decreto 106/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
