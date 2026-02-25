Milei mueve fichas en Interior y oficializa a Esteban Garrido en el vínculo con las provincias

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la designación tuvo efecto retroactivo al 6 de febrero de 2026 y se enmarcó en las atribuciones que le otorga al Poder Ejecutivo el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional. El decreto llevó la firma de Milei y del ministro del Interior, Diego César Santilli.

La subsecretaría forma parte de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, el área encargada de articular las relaciones institucionales entre la Nación y los gobiernos provinciales y municipales. Entre sus funciones se encuentran la coordinación de políticas interjurisdiccionales y el seguimiento de compromisos vinculados al federalismo fiscal y administrativo.De acuerdo con los considerandos de la norma, la designación se dictó conforme a las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional para integrar los cuadros de la administración pública centralizada. En un escenario de pulseada permanente por fondos y competencias, el movimiento no pasó desapercibido en el mapa político federal.