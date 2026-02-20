El Gobierno insistirá con la modificación en las licencias por enfermedad durante las sesiones ordinarias

Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, adelantó que "va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir" las licencias "exageradas, abusivas" durante el periodo de sesiones ordinarias. De esta manera, el Gobierno reflotaría aquel polémico capítulo 44 de la reforma laboral, que debió ser eliminado ante el amplio rechazo de la oposición.“Yo te aseguro que con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema, porque para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público. Los certificados médicos truchos. Hay que hacer algo”, alertó el senador para Infobae.Abdala le sacó peso a la eliminación del artículo 44 en la Cámara de Diputados debido al repudio generalizado que provocó y lo consideró "algo menor en lo extenso y en lo bondadoso que es la ley para mejorar el crecimiento en la Argentina".Aún así, el legislador reconoció que el artículo 44 "sancionaba las enfermedades graves", pero remarcó que "de ninguna manera la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia".Como el artículo 44 fue el único cuestionado, el resto de las modificaciones fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, pero aún así este viernes el Senado debatirá y votará en el recinto la nueva versión del proyecto para convertirla en ley.El artículo 44 del proyecto de reforma laboral del Gobierno establecía que si un trabajador se lesiona o se enferma realizando una actividad “involuntaria” solo recibirá el 75% de su sueldo básico (sin adicionales) durante un máximo de seis meses, si tiene personas a cargo. En el caso de que el problema de salud sea producto de una “actividad voluntaria” -como realizar algún deporte-, el sueldo se reduce al 50%.“Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver”, lo graficó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.En la actual Ley de Contrato de Trabajo se establece que en todos los casos de enfermedad o lesión, el trabajador tiene el derecho a percibir el 100% de su salario durante 3 meses si la antigüedad es menor a 5 años o de 6 meses si la antigüedad es mayor a 5 años.