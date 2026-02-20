25.02.2026 / Política

La CGT descartó un nuevo paro o movilización contra la Reforma Laboral y sólo irá a Tribunales por la impugnación

La resolución se adoptó durante una reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que se realizó esta tarde en la sede de UPCN. De esta forma, desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que concretará el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).




La cúpula de la CGT resolvió este miércoles que marchará el próximo lunes hacia el Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación que hará ante la Justicia contra la reformal laboral. De esta forma, desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que concretará el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).

La resolución se adoptó durante una reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que se realizó esta tarde en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, donde se debatió cómo seguir el plan de lucha de la central obrera y finalmente predominó la idea de priorizar la ofensiva judicial contra el proyecto del Gobierno.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

Así, la central obrera eligió una alternativa más moderada, hasta tal punto que no se convocará a trabajadores ni afiliados sino que la idea es que sólo participen de la marcha los dirigentes y delegados.

Durante el encuentro, los dirigentes que plantearon medidas más duras fueron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), que es el líder de las Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), y Omar Maturano (La Fraternidad). El primero planteó hacer paros sectoriales para protestar por salarios y condiciones de trabajo, mientras que el segundo propuso citar al Comité Central Confederal de la CGT, su máximo órgano ejecutivo, para decidir nuevas medidas.



