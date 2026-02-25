Axel Kicillof abrirá las sesiones bonaerenses con la mira en Milei y la disputa por el rumbo de la Provincia

El gobernador Axel Kicillof inaugurará el período legislativo en el recinto de la Cámara de Diputados provincial, en un escenario donde el oficialismo de Fuerza Patria sostiene la primera minoría con 39 bancas sobre 92, frente a las 31 que reúnen La Libertad Avanza y el PRO. La Cámara estará presidida por Alejandro Dichiara, con Alexis Guerrera y Juanes Osaba en las vicepresidencias. En el Senado, el peronismo también mantiene mayoría con 24 escaños sobre 46 y la conducción formal de la vicegobernadora Verónica Magario.

Del lado opositor, La Libertad Avanza anticipó que presentará 21 proyectos durante 2026 y confirmó que la Boleta Única de Papel “será uno de los ejes centrales de la agenda legislativa”. La Coalición Cívica, con tres diputados, impulsará la eliminación de la VTV. “No salva vidas, sólo busca recaudar”, aseguró Andrés De Leo, quien además sostuvo: “Carece de razonabilidad imponer al titular de un vehículo gastos superfluos que no conllevan un beneficio sensible ni para sí ni para terceros. Además, la erogación impuesta a los bonaerenses para la realización de la VTV no encuentra adecuada contrapartida en el cumplimiento de la obligación estatal de preservar y mejorar la red vial”.El bloque Nuevos Aires, también con tres bancas, adelantó que buscará dar “continuidad” a las iniciativas vinculadas al “fortalecimiento” del sistema electoral y a la “modernización” del Estado, entre ellas la creación de un domicilio electrónico para los ciudadanos bonaerenses. Además, propondrá proyectos sobre seguridad, salud pública, educación y prevención del suicidio, junto con una ley de capacitación obligatoria en educación sexual digital y prevención de ciberdelitos contra niños, niñas y adolescentes. En ese marco, la apertura de sesiones se perfila como un punto de partida para un año legislativo atravesado por la tensión entre el ajuste nacional y la defensa del rol del Estado provincial.