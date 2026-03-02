Sin propuestas y fiel a su grandilocuencia, Milei abrió sesiones ordinarias: las frases más destacadas

El presidente Javier Milei habló este domingo 1° de marzo, en el marco de la Asamblea Legislativa por la inauguración del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que se transmitió en cadena nacional, y que lo tuvo escueto de propuestas y anuncios concretos, y violento hacia la oposición presente en el recinto.Acorde con el Artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación cumplió con su deber y atribución de brindar un mensaje anual ante la Asamblea Legislativa. En este discurso, transmitido por cadena nacional, el mandatario intentó dar cuenta del estado general de la Nación, repasar las reformas impulsadas y proponiendo la agenda de leyes que considera prioritarias para el desarrollo del país. Se trata de una tradición que cumple más de 160 años, habiéndose iniciado en 1862, y que en los últimos 40 años de democracia ha mantenido una asistencia perfecta por parte de todos los jefes de Estado.El discurso de más de una hora que brindó el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa dejó en claro cuáles son los pilares retóricos e ideológicos de su gestión. Al realizar un análisis de frecuencia sobre el texto oficial leído en el recinto, se conforma una "nube de palabras" que expone su estilo confrontativo y sus metas de gobierno. A continuación, los términos y conceptos más mencionados por el Jefe de Estado durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias:"Ustedes" fue una de las palabras más llamativas y repetidas de la noche. Milei rompió el protocolo institucional para dirigirse directamente a las bancadas opositoras en segunda persona del plural, utilizándolo para contrastar, oponer y lanzar fuertes chicanas como "ustedes suman con dificultad", "los chorros son ustedes" o "ustedes los golpistas".En esta misma línea el uso de los términos "Estado", "política" y "políticos", para focalizar los blancos principales de sus críticas. El Presidente mencionó reiteradas veces estos términos para justificar su plan motosierra, apuntando contra el "Estado presente que fracasó" y asegurando que la mayor responsabilidad de los males del país "cae sobre los políticos"."Argentina" y "Argentinos" fueron los conceptos infaltables en el discurso para apelar a la ciudadanía y prometer un futuro próspero. Milei contrapuso constantemente el beneficio de los "argentinos de bien" frente a los privilegios de la casta. Mientras que "Moral" y "Libertad" fueron los sostenes filosóficos de su relato. Milei insistió en imponer "la moral como política de Estado" y cerró su participación con su ya clásico e infaltable grito de "¡Viva la libertad, carajo!"."Corrupción", "Chorros", "Robo" y "Delincuentes": Un campo semántico que utilizó de forma intensiva para descalificar a las administraciones anteriores, a los líderes de la oposición y a los empresarios a los que tildó de "prebendarios"."Economía", "Crecimiento" e "Inflación", fueron los términos centrales durante la primera mitad de su alocución, donde se dedicó a repasar la "herencia" recibida y a destacar sus logros de gestión, como la caída de la inflación y la recuperación de la actividad económica tras el ajuste. En tanto que "reformas" y "leyes" fueron las palabras clave en el tramo final del discurso, utilizadas para adelantar su "ambiciosa" agenda legislativa, pese a que en cuanto a propuestas y medidas concretas hubo muy poco para escuchar. El mandatario tan solo prometió enviar "10 paquetes de reformas estructurales" por ministerio para rediseñar la arquitectura del país.