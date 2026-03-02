Kicillof cruzó a Milei y desarmó el dogma libertario: La mano invisible del mercado no existe, es un verso

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió este lunes un nuevo año legislativo con un mensaje que funcionó como réplica directa al discurso que el presidente Javier Milei pronunció en el Congreso. “La mano invisible del mercado no existe, es un verso”, lanzó, en clara alusión al ideario libertario. Desde el estrado, planteó que el mercado por sí solo no resuelve desigualdades ni garantiza derechos y reivindicó la intervención estatal como herramienta para sostener la producción, el empleo y el tejido social.

En un recinto atravesado por la expectativa política y un paro docente que impidió el inicio de clases en el distrito, Kicillof también puso el foco en la seguridad, uno de los ejes más sensibles del debate público.que no puede abordarse “con morbo ni demagogia”, en referencia a quienes utilizan el tema “para hacer marketing o buscar ventaja electoral”.El mandatario detalló que la estrategia provincial se apoya en “inversión, actualización tecnológica y formación”, y sostuvo que “la seguridad es una función esencial del Estado”.Entre los avances de gestión, enumeró la incorporación de 9.592 patrulleros y 2.491 motos, la creación de la Fuerza Barrial de Aproximación y de la Policía Rural, el fortalecimiento de la UTOI y del Grupo de Prevención Motorizado, la recuperación de la flota aérea con 11 helicópteros en operación y la ampliación del sistema penitenciario con 8.500 plazas nuevas. Con esos datos, buscó mostrar que frente al ajuste y la retirada del Estado que propone la Casa Rosada, la Provincia responde con presencia, inversión y políticas públicas concretas.