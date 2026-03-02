Peritaje complica a Milei: hallan borradores de un acuerdo confidencial por el caso $LIBRA

Según una nota de Hugo Alconada Mon, expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal detectaron borradores del “acuerdo confidencial” que el presidente Javier Milei y el estadounidense Hayden Mark Davis habrían firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento y colapso del “criptoactivo” $LIBRA, confirmaron fuentes tribunalicias al tanto de los resultados del peritaje oficial. Los archivos surgieron del análisis forense realizado sobre dispositivos secuestrados en la causa.

Los borradores aparecieron en al menos uno de los dispositivos electrónicos que el fiscal federal Eduardo Taiano secuestró al lobista argentino Mauricio Novelli, señalado como el nexo entre los impulsores del proyecto y el entorno presidencial. Según la investigación, existieron intercambios destinados a definir la versión final del documento antes de una eventual firma. El hallazgo tensiona la estrategia defensiva del Gobierno, que negó la existencia de ese acuerdo.El peritaje también reveló que numerosos mensajes y conversaciones fueron eliminados de los dispositivos analizados. Los expertos indicaron que sólo lograron recuperar parte del contenido mediante extracción forense y que otras comunicaciones quedaron definitivamente borradas. Entre ellas, intercambios con empresarios del sector cripto y chats grupales que podrían resultar clave para reconstruir la trama.Hay que señalar que la investigación deja en evidencia el rol central de Novelli como nodo de comunicaciones entre Milei, su hermana Karina, Davis y otros actores del caso. Mientras el Presidente insiste en desligarse de la operatoria, el avance judicial suma elementos que comprometen su versión pública y vuelve a colocar el escándalo $LIBRA en el centro de la escena política.