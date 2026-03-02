02.03.2026 / Política

"Me la banco y voy a seguir siendo dialoguista: Jaldo abrió el período de sesiones tucumanas y ratificó su decisión de acompañar a Milei

El gobernador de Tucumán ratificó su alianza estratégica con el Presidente, aunque realizó algunas referencias críticas a la situación del país. “El gobierno nacional está muy ocupado en la macroeconomía, a la que no están pudiendo controlar", indicó.




El gobernador Osvaldo Jaldo abrió el período ordinario de sesiones de la Legislatura de Tucumán y ratificó su decisión de pactar gobernabilidad con Javier Milei. "Me la banco y voy a seguir siendo dialoguista”, dijo.

En medio de un debate nacional que pone en foco el rumbo del peronismo, Jaldo agradeció expresamente a los diputados y senadores de su espacio que acompañaron las leyes impulsadas por la Casa Rosada durante el período extraordinario de sesiones del Congreso.

Por el nombre y apellido mencionó a Gladys Medina, a Javier Noguera y a Elia Mansilla. Los tres diputados, que lo acompañaban desde los palcos del parlamento tucumano, fueron clave para alcanzar el quorum en las últimas sesiones de la cámara baja. También agradeció a las senadoras Beatriz Avila y Sandra Mendoza. “Están acompañando la gestión por un Tucumán mejor”, precisó.

De esta manera, Jaldo se presentó ante el Poder Legislativo tucumano con mensajes claros para las pujas políticas que se vivieron en enero hacia dentro del peronismo. También, con algunas referencias críticas a la situación del país aunque sin adjetivaciones. “El gobierno nacional está muy ocupado en la macroeconomía, a la que no están pudiendo controlar. En la microeconomía está la gente y no la está pasando bien”, precisó.

El gobernador tucumano aclaró que su vocación de consensos no implica abandonar reclamos de fondos adeudados a la provincia. En esa línea sostuvo que la deuda alcanza los $ 100 mil millones, entre los que se incluyen pasivos por compromisos del PAMI ($35.000 millones), ANSES ($ 34.000 millones), compensaciones ($ 8 mil millones) y más de $ 74 mil millones que se dejaron de enviar desde Nación por el incentivo y la conectividad docente.

El mandatario tucumano también advirtió sobre recortes disupuestos por la administración de Milei en salud, educación y asistencia social; y pidió por la urgente inversión en los 600 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan suelo tucumano. “Que lo hagan como les parezca mejor, pero que comiencen a atender el problema lo más pronto posible”, deslizó.

“Gobernar es entender y prepararse para el futuro. Tucumán tiene una posición muy clara: acompañar cambios que permitan generar trabajo, inversión, desarrollo, defendiendo la gente, las economías regionales y fortaleciendo rol del Estado como garante de orden”, sostuvo.

