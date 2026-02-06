Fuerte temporal en el AMBA: inundaciones, cortes de luz y complicaciones para circular tras la intensa tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las tormentas que impactaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se desarrollaron con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos, un fenómeno que provocó acumulación en zonas urbanas y generó anegamientos y cortes de energía en distintos barrios.En el sur del conurbano se registraron los mayores inconvenientes. Avellaneda fue una de las localidades más afectadas, con problemas en la bajada de un puente en Dock Sud, mientras que en Lanús y Lomas de Zamora el agua caída en pocos minutos complicó la circulación vehicular y el transporte público.En la Ciudad de Buenos Aires el impacto fue dispar según la zona, aunque durante las primeras horas del día se reportaron avenidas y calles secundarias bajo el agua. También hubo voladuras de toldos y cartelería, de acuerdo con testimonios de vecinos.El organismo meteorológico mantiene condiciones de inestabilidad para este martes, con probabilidad de tormentas fuertes por la tarde y aisladas hacia la noche, vientos que rotarán del noroeste al sur y luego al sudeste, y temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 32 grados.Además, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur bonaerense y la Patagonia, donde se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 80 y 90 km/h en distintas localidades, por lo que las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre y extremar precauciones ante posibles complicaciones en la circulación y el suministro eléctrico.