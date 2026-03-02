Interna libertaria en vivo: empujones, desaires y gestos de tensión entre Javier Milei, Karina Milei y Victoria Villarruel

Durante la transmisión oficial, se captó un incómodo roce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que alimentó las versiones de una fractura interna en el Gobierno de Javier Milei, que se sabe enfrentado con su compañera de fórmula. El ingreso de la cúpula del Poder Ejecutivo al Congreso para la apertura de sesiones ordinarias de este domingo no solo dejó declaraciones políticas, sino también un momento de tensión física que las redes sociales no tardaron en diseccionarMientras el Presidente Milei avanzaba por los pasillos del Palacio Legislativo escoltado por las dos mujeres más poderosas de su entorno, las cámaras captaron el momento en que Villarruel parece darle un empujón a Milei al intentar posicionarse. Aunque la secuencia dio la impresión de ser un movimiento accidental producto de la dinámica del ingreso, el gesto cobró una dimensión simbólica inmediata debido a los trascendidos que indican una relación casi inexistente entre la Vicepresidenta y "El Jefe".El episodio ocurre en un contexto donde la interna oficialista es un secreto a voces. Fuentes cercanas a la Casa Rosada sostienen desde hace meses que Karina Milei ha buscado limitar el protagonismo de la titular del Senado, mientras que Villarruel mantiene una agenda propia que suele distanciarse de la línea directa de los hermanos Milei. Este pequeño "traspié" en la alfombra roja del Congreso sirvió como el primer gran termómetro visual de una convivencia política que, a pesar de los protocolos, se muestra cada vez más forzada ante la mirada del público.Por otra parte, la exposición de la interna sumó un nuevo capítulo en medio del discurso de Javier Milei, quien no evitó lanzar dardos a su vice. El momento de mayor tensión en la interna libertaria ocurrió cuando Milei se refirió a las ambiciones de poder que, según él, nublaron el juicio de varios actores políticos durante el último año. Con un gesto deliberado, inclinando la cabeza hacia atrás para señalar la presencia de la Vicepresidenta a sus espaldas, el mandatario disparó: "Algo que a opositores y propios, digamos, los hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia".La frase no fue azarosa. Los rumores sobre las aspiraciones presidenciales propias de Villarruel y su distanciamiento del "triángulo de hierro" (Javier, Karina y Santiago Caputo) son moneda corriente. Al incluir a los "propios" en su crítica y señalar físicamente a la titular del Senado, Milei transformó un discurso institucional en un escenario de pase de facturas interno. Mientras el Presidente continuaba con su alocución, la imagen de Villarruel —manteniendo una postura rígida y una expresión imperturbable a pocos centímetros de él— se convirtió en la foto más buscada de la jornada, confirmando que la relación entre los integrantes del binomio ejecutivo atraviesa su punto más bajo.En cuantoa a la vicepresidenta, un rato antes se la vio usando el celular en pleno discurso del mandatario, gesto que se sumó al antes mencionado, ocurrido en el ingreso al Congreso, cuando la presidenta del Senado pareció empujar nada menos que a Karina Milei.Es que en medio del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, el detalle captó la atención de los usuarios y se volvió viral en cuestión de minutos: Mientras el mandatario exponía sus metas para el 2026, la vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró completamente desconectada de la ceremonia, dedicando gran parte del tiempo a revisar su teléfono celular.Las imágenes de Villarruel sentada detrás de Milei, con la mirada fija en la pantalla de su dispositivo móvil, inundaron la red social X (ex Twitter). La actitud fue interpretada por muchos como una clara muestra de desinterés frente a las palabras del Jefe de Estado.