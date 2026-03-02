La oposición tildó de "violento y nervioso" a Javier Milei por su postura en la apertura de sesiones ordinarias

Las críticas a los exabruptos del Presidente en el Congreso. Las repercusiones en Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda.
Estamos ante un gobierno violento, misógino, homofóbico y clasista. Florencia Carignano (@florcarignanook) March 2, 2026
Se escribe #AsambleaLegislativa2026, se lee VERGÜENZA AJENA 🫠 Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 2, 2026
Espert me decía Copito de Nieve. Les va bárbaro a estos machitos cuando se agrandan. https://t.co/5NOBJQJrgA Myriam Bregman (@myriambregman) March 2, 2026
Es de una atroz cobardía, siendo presidente, rodeado de custodios y con el único micrófono habilitado en el recinto, insultar a un rival sin posibilidad de defensa. Caso clásico de abuso de poder. Mientras más violentito se pone, más se nota que se le está acabando la nafta. Juan Grabois (@JuanGrabois) March 2, 2026
Tienen un orgasmo de Palacio en base a mentiras y datos falsos. Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) March 2, 2026
Afuera, la gente sufre despidos, heladeras vacías, incertidumbre todos los días.
EL DISCURSO DE MILEI TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 2, 2026
Un Presidente @JMilei sobrador y agresivo, habla para sus fanáticos y no para el pueblo argentino. No reconoce la destrucción de empleo, el cierre de empresas y los ocho meses consecutivos de aumento de la inflación. Como siempre, acumula furcios y errores. pic.twitter.com/1jFWY2zOTC
