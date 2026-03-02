El rescate de la AFA a Nahuel Gallo opacó el discurso de Milei

La liberación del gendarme Nahuel Gallo este domingo 1 de marzo marca el cierre de una misión humanitaria de 448 días, donde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) asumió el rol de embajada paralela ante el bloqueo de las relaciones oficiales entre la Argentina y Venezuela. Con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, impedido de viajar por una resolución judicial de último momento, y en el marco de la persecución que sufre por parte del Gobierno, la delegación que custodia el regreso de Gallo está encabezada por otros dos dirigentes importanres en la estructura del fútbol argentino.Fue la AFA la que este domingo anunció, a través de un comunicado, la liberación del gendarme argentino, luego de cumplir con un rol clave en las negociaciones. Nahuel Gallo viajó escoltado por Luciano Nakis, prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino, y Fernando Isla Casares, secretario de Protocolo de la entidad. Ambos directivos fueron los encargados de recibir al gendarme tras su liberación y de coordinar la logística de seguridad para su regreso, representando institucionalmente a una AFA que logró lo que la vía diplomática tradicional no pudo en más de un año.Según se conoció este domingo, la trama de esta liberación comenzó a gestarse en el verano de 2025, cuando Tapia viajó a Venezuela por el torneo Sub-20. Allí se consolidó el vínculo con Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y figura cercana a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esta relación personal y deportiva permitió que las negociaciones avanzaran de forma subterránea mientras los canales oficiales entre ambos gobiernos permanecían cerrados.A pesar de que la justicia argentina trabó el viaje de Tapia en los días previos, el operativo no se detuvo, culminando con la imagen de Gallo junto a la comitiva de la AFA, simbolizando el éxito de una gestión que mezcló el protocolo deportivo con la urgencia humanitaria en este marzo de 2026.Es que, a riesgo de parecer reiterativo, el dato más relevante es que después de casi 450 días detenido en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo regresó a la Argentina en un operativo que tuvo como actor central a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pese al enorme énfasis puesto por la gestión liberataria en el caso del joven gendarme. La gestión, que se mantuvo bajo estricta reserva, sorprendió al propio Gobierno nacional, que reconoció no haber estado al tanto de la liberación ni del traslado.La novedad se conoció a partir de un posteo oficial de la AFA en redes sociales, donde se lo ve a Gallo junto a dos dirigentes de la entidad, a punto de abordar el avión que lo trajo de regreso al país durante la madrugada. Se trata de Luciano Nakis, prosecretario de la casa madre del fútbol argentino, y Fernando Isla Cáceres, director de relaciones institucionales, ambos cercanos al presidente Claudio “Chiqui” Tapia.En el comunicado, la AFA expresó: "Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".En la negociación también intervinieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, lo que le dio volumen internacional a la gestión. El vuelo que trasladó a Gallo fue contratado por la AFA y pertenece a la empresa Baires Fly. Se trata de un Bombardier Learjet 60, aeronave que ya había sido utilizada por Tapia en otros viajes oficiales. El propio presidente de la AFA planeaba integrar la comitiva, pero el juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó su pedido para salir del país y regresar el 3 de marzo de 2026, en el marco de la prohibición vigente por una investigación judicial en su contra por presunta retención indebida de aportes.Mientras tanto, en la Casa Rosada la sorpresa fue total. La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que el Gobierno no estaba al tanto de la maniobra final. “Nosotros llevamos adelante todas las gestiones a través del gobierno de Italia, que es quien representa hoy a la Argentina formalmente, y también de Estados Unidos, pero sin contacto directo con el gobierno actual de Venezuela. Por eso, cuando se lo llevan de la cárcel, suponíamos que lo iban a entregar a la embajada italiana, que es hoy la representación de la Argentina. Sin embargo, eso no sucedió y evidentemente se había armado algo en paralelo”, sostuvo.Así, en medio de la apertura de sesiones ordinarias en las que Milei dio un iracundo y grandilocuente discurso, donde evadió dar cualquier reconocimiento o mención a la sigilosa gestión de la AFA, su imagen fue opacada en la discusión pública por la liberación del joven gendarme.Gallo, que permaneció 448 días detenido, se reencontró con su esposa y con su hijo Víctor, de tres años, en una escena íntima y cargada de emoción tras el aterrizaje. Este lunes por la mañana se encontraba realizándose un chequeo médico integral en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina, como parte del protocolo posterior a su liberación.