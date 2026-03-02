02.03.2026 / APERTURA DE SESIONES

La cadena nacional de Javier Milei, floja de rating

El Presidente habló en Asamblea Legislativa con aparente poco interés por parte de los argentinos. A pesar del despliegue mediático y el clima de tensión política, el interés del público en la televisión abierta y el cable mostró señales de agotamiento



La expectativa por el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias de este domingo 1 de marzo parece haber encontrado un techo difícil de perforar, en sintonía con su caída genera de la imagen y la pérdida de interés de la audiencia ante la falta de propuestas o anuncios concretos.

A pesar del despliegue mediático y el clima de tensión política, el interés del público en la televisión abierta y el cable mostró señales de agotamiento: la cadena nacional alcanzó apenas picos de 21 puntos de rating, una cifra que sabe a poco para el despliegue del Ejecutivo, y teniendo en cuenta la suma de todas las señales que transmitieron en simultáneo.

El número final quedó apenas 2 puntos por encima de los casi 19 registrados en marzo de 2024, cuando Milei inauguró su primer ciclo legislativo. Teniendo en cuenta el contexto de crisis internacional y las internas gubernamentales que marcaron la previa, el incremento marginal del encendido sugiere que el formato del discurso presidencial ya no genera la curiosidad disruptiva de sus comienzos.

Parte de la audiencia, además, se fue por medios de streaming y canales de YouTube, según los diferentes informes. A diferencia de otras cadenas nacionales que paralizaron el consumo televisivo, esta edición de marzo de 2026 mantuvo un encendido constante pero sin los "picos históricos" que el equipo de comunicación de la Casa Rosada suele vaticinar. Mientras en las redes sociales la conversación fue intensa, en el control del control remoto la audiencia se mostró más selectiva, reflejando quizás un acostumbramiento de la sociedad a la retórica presidencial.

Lo más leído

1

Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social

2

Elecciones en la UOM: Furlán resiste el ataque de Rocca

3

Feriado: el Gobierno confirmó un nuevo finde XXL en marzo con fines turísticos

4

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

5

Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

Más notas de este tema

Formosa: en la apertura de sesiones, Insfrán acusó a Milei de entregar la Patria y discriminar a la provincia

02/03/2026 - DISCURSO

Formosa: en la apertura de sesiones, Insfrán acusó a Milei de entregar la Patria y discriminar a la provincia

Contradicción: Bullrich celebró el rescate de Gallo, pero Monteoliva admitió que el Gobierno no fue responsable

02/03/2026 - DOBLE VERSIÓN

Contradicción: Bullrich celebró el rescate de Gallo, pero Monteoliva admitió que el Gobierno no fue responsable

La CGT presenta recursos judiciales contra la reforma laboral de Javier Milei

02/03/2026 - JUDICIALES

La CGT presenta recursos judiciales contra la reforma laboral de Javier Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.