Kicillof abrió las sesiones ordinarias en PBA: "El desafío es ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse"

Sin acto ni movilización, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró el período de sesiones ordinarias en la Legislatura. En este marco, realizó un repaso de su gestión y lo que se viene en la Provincia."Antes de repasar lo que hicimos y lo que vamos a hacer, tengo que señalar el condicionante principal de esta nueva etapa: la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno Nacional. A los bonaerenses nos quitaron recursos que nos corresponden por ley", planteó el mandatario provincial."En otras palabras, es un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno, ya que se queda con los recursos de los bonaerenses. Por eso quiero agradecer e invitar a esta Legislatura a seguir reclamando, con firmeza, lo que le deben a la Provincia y a los bonaerenses", sumó.En esa línea, convocó a la unidad: "Frente a este Gobierno Nacional, que de Nacional tiene solo el nombre,. No puede ser que cada sector o provincia quede sola negociando migajas o administrando la caída. Todos los que no quieren una sociedad rota, un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas"."Desde la Provincia de Buenos Aires, invito a que trabajemos juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en sí misma", expresó de manera enfática.Y por último planteó: "Pese a pasarla mal, muchos argentinos no visualizan hoy una alternativa que los entusiasme. La construcción de esa alternativa requiere de mucho más que decir 'no a esta política, no a Milei'. Es evidente que tampoco se trata de describir una crisis que todos están viviendo en carne propia., una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional"."Muchos argentinos perdieron la posibilidad de pagarse un medicamento, un estudio, una consulta. En este contexto se necesita más salud pública, no menos. Por eso enviamos a esta Legislatura, nuevamente, un proyecto muy importante: la ley de Producción Pública de Medicamentos, para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia", comunicó Kicillof."Repito: la salud no puede depender del mercado. Depende de la decisión política de cuidar de nuestro pueblo. Se está aplicando hoy en la Argentina un modelo económico que enferma", remarcó."La seguridad es un tema atravesado por el dolor y el miedo, y demasiadas veces la política lo utiliza para hacer marketing o buscar ventaja electoral. Nuestra estrategia se sostiene en tres pilares claros: inversión, actualización tecnológica y formación. Y en una convicción de fondo: la seguridad es una función esencial del Estado. No se puede promover la destrucción del Estado y, al mismo tiempo, pretender garantizar protección", subrayó.En ese sentido, reiteró: "Pese a que el Gobierno Nacional le quitó a los bonaerenses 750 mil millones de pesos que estaban destinados a seguridad, seguimos sosteniendo esta política y reclamando lo que nos corresponde""Cuando se deterioran las condiciones de vida, aumentan las tensiones y la violencia de todo tipo. Pese a la enorme inversión que hacemos en el área, es importante subrayar que, la seguridad no se resuelve sólo con patrulleros: también requiere un proyecto de desarrollo y cohesión social", sostuvo.Y pidió a la Legislatura bonaerense que "apruebe la nueva ley para el personal policial, que actualiza la normativa, y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del siglo XXI". "También enviaremos una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública que tiene más de 30 años de antigüedad y debe ser actualizada", adelantó."Mientras el estado nacional despidió en todas las áreas a más de 60 mil trabajadores y empeora sistemáticamente sus condiciones de trabajo nosotros, aun en esta emergencia, seguiremos poniendo todo para sostener la educación pública, gratuita y de calidad. La educación pública no es un gasto: es la base del derecho al futuro. Y ese derecho al futuro hoy está siendo atacado", manifestó.Al respecto, adelantó: "Mañana firmaré un decreto que garantiza extender nuestro compromiso en todo el territorio de la provincia al acceso universal a la sala de 3 años en nuestro ciclo inicial". "Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 hasta terminar la universidad", sostuvo."A partir de marzo, ARBA implementará el “Régimen Riesgo 0 - SAF 0”, permitiendo reducir a cero alícuotas en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores, liberando capital de trabajo y reduciendo carga administrativa", adelantó.Y sumó: "Vamos a impulsar también un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires. Hablamos de miles de bonaerenses que reparten, conducen o trabajan a través de aplicaciones y que muchas veces quedan fuera de toda protección. Mientras a nivel nacional se los excluye del marco general de derechos, nosotros proponemos lo contrario: inclusión, reconocimiento y reglas claras"."Por más esfuerzo que hagamos desde el Gobierno Provincial, actuando como escudo y red, la verdad es que no alcanza. No hay soluciones provinciales para una crisis nacional, ni tampoco una solución provincial para evitar el destino al que nos conduce este rumbo económico", reconoció, y agregó: "Por eso digo con toda claridad: ninguna provincia se salva si el país se hunde. Y ningún sector se salva si las mayorías se hunden".