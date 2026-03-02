La legislatura riojana arranca el año legislativo con Quintela al frente y agenda marcada por el Ejecutivo provincial

En sesión preparatoria, la Legislatura de La Rioja acordó que la apertura del 141° período de sesiones ordinarias se realizará el próximo 9 de marzo a las 19:30 horas. La determinación organizó la agenda parlamentaria y confirmó el inicio formal de un nuevo ciclo institucional en la provincia.

La sesión será presidida por la vicegobernadora Teresita Madera y contará con la presencia del gobernador Ricardo Clemente Quintela, quien brindará su discurso inaugural ante la Cámara. Se espera que el mandatario trace los ejes de gestión para este año y detalle las prioridades legislativas en un escenario económico complejo.Con la apertura del período ordinario, la Legislatura volverá a sesionar con agenda plena y proyectos en carpeta, mientras el oficialismo provincial se prepara para defender su modelo de gestión frente al ajuste impulsado desde la Nación.