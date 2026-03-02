"También es para pocos": Paoltroni sostuvo que "comer carne vacuna es un lujo" y lo comparó con pilotear una Ferrari

El senador nacional y productor agropecuario Francisco Paoltroni sostuvo que "comer carne vacuna en el mundo es un lujo y Argentina va camino a esa normalidad”, y comparó la situación con pilotear una Ferrari.Paoltroni defendió la suba de precios de los últimos meses porque desde "hace 80 años la carne en Argentina es la más barata del mundo". "Eso hizo que la actividad ganadera quedara diezmada", argumentó."Hoy nos parecemos un poquito más a la normalidad mundial, ¿Qué es lo que más se come en el mundo? Primero pescado, después pollo, después cerdo y el vacuno es un verdadero lujo. Bueno, hoy en Argentina estamos recomponiendo stock muy despacio. Y eso es lo que hoy cuesta en este hábito de haber comido tanto tiempo mucha carne vacuna", manifestó Paoltroni que hace poco volvió al bloque de La Libertad Avanza de donde lo habían echado en 2024."Un ojo de bife es un lujo. En el mundo es así. Esto no es gratis", intentó justificar Paoltroni. "Si vos toda la vida anduviste en Ferrari, sin saber que era un lujo y sí, te puede doler un poco. Pero andar en Ferrari es un lujo. Bueno, comer ojo de bife en el mundo es un lujo", completó el empresario y advirtió: "El lomo va a ser para pocos como en cualquier lugar del mundo, porque la Ferrari también es para pocos".Los datos indican que la carne subió más que el doble que la inflación en 2025, en torno al 70%, mientras que en los dos primeros meses de 2026 ya subió 20% y contando. Esto mientras el consumo está en su piso histórico, por debajo de los 48 kilos por habitante.