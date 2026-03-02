02.03.2026 / POLEMICA

El Gobierno amenaza con denunciar a la AFA por traición a la patria y escala la ofensiva política



La Casa Rosada no descartó avanzar judicialmente contra la AFA por su participación en las gestiones que permitieron el regreso del gendarme Nahuel Gallo desde Venezuela. En el oficialismo deslizaron figuras como “traición a la patria”, “sedición” y “espionaje ilegal”, en un movimiento que suma tensión política y abre un nuevo frente de conflicto.




El Gobierno analiza impulsar acciones judiciales contra la Asociación del Fútbol Argentino tras conocerse que la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia intervino en las negociaciones para traer al país al gendarme Nahuel Gallo. La posibilidad de encuadrar esa participación bajo la figura de “traición a la patria” encendió la polémica.

“Sabíamos que estaban allá y estaban interfiriendo en las negociaciones. Vamos a tratar de responder la pregunta quién y de qué forma: ‘sedicion’, ‘traición a la patria’, ‘espionaje ilegal’”, especularon en el Gobierno. La declaración dejó al descubierto el malestar oficial por la intervención de una organización civil en un proceso que, según sostienen, debía canalizarse por vías diplomáticas formales.

Desde la Casa Rosada señalaron que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimiento públicos”. El cuestionamiento apunta a los vínculos de la AFA con Venezuela y al rol que jugó en el operativo que permitió el traslado de Gallo en un avión privado.

El episodio suma un nuevo capítulo a la tensión política que atraviesa al Gobierno y coloca al fútbol en el centro de una disputa institucional de alto voltaje. Mientras el oficialismo evalúa los pasos a seguir, la controversia promete escalar en el plano judicial y también en el terreno político.

