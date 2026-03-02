El Central paga u$s1.000 millones del Bopreal y vuelve la tensión sobre las reservas

El Banco Central pagará la segunda cuota de amortización del Bopreal por una cifra cercana a u$s1.000 millones. Cabe resaltar que el Bopreal tuvo su primera emisión en 2023 y fue creado para cancelar la deuda comercial acumulada por importadores con el exterior antes del inicio de la gestión de Javier Milei.

"Eso implica una reducción de las Reservas Brutas, aunque probablemente no se note contra el dato del viernes porque tienen que reingresar u$s1.600 millones aproximadamente por encajes", le dijo a Ámbito, el economista Federico Machado, de Economía Open. Sobre las reservas internacionales netas (RIN), advirtió que el impacto depende del criterio de medición.En paralelo, el Banco Central acumuló compras en el mercado cambiario durante los primeros meses del año: en febrero sumó u$s1.555 millones netos, por encima de los u$s1.158 millones adquiridos en enero, aunque con una desaceleración en la última semana. El pago del Bopreal y los próximos vencimientos con organismos y provincias configuran un marzo exigente para la política cambiaria, en medio de un modelo que sigue atado a la disponibilidad de divisas.