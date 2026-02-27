El petróleo se dispara 13% por la guerra en Medio Oriente y amenaza el suministro mundial

Los contratos internacionales de crudo registraron su mayor salto en cuatro años al trepar hasta 13% en una sola jornada, impulsados por la interrupción del tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz y la suspensión de operaciones en una refinería de Arabia Saudita, un escenario que volvió a poner en jaque a una región por donde circula cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) avanzó 7,3% y alcanzó los US$71,94 en las primeras operaciones, mientras que el Brent se ubicó cerca de los US$80, con una suba cercana al 10%, niveles que no se veían desde marzo de 2022 tras la invasión rusa a Ucrania. El diésel, clave para la actividad global, se disparó más de 20%.La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, que incluyó ataques a buques y a infraestructura energética, incrementó el riesgo de un bloqueo prolongado en Ormuz, paso estratégico que también concentra una porción similar del comercio mundial de gas natural licuado. Analistas advierten que una interrupción extendida podría generar efectos inmediatos sobre la oferta y llevar el barril por encima de los US$100.El salto del crudo estuvo acompañado por una fuerte búsqueda de refugio: el oro subió 1,5% hasta los US$5.357,53 por onza y el dólar se fortaleció frente a las principales monedas, con retrocesos del euro y el yen, en un contexto de marcada cautela financiera.Aunque OPEP+ acordó incrementar su producción en 206.000 barriles diarios el próximo mes, los mercados descuentan que esa oferta adicional sería insuficiente si persisten los ataques y las restricciones en la región, lo que añade presión sobre los precios energéticos y reaviva el riesgo de nuevas tensiones inflacionarias a nivel global.