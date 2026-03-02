El Merval rebota tras el sacudón global y el riesgo país se mantiene en 570 puntos

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados mundiales y arrastra a los activos emergentes, mientras los inversores buscan refugio. Al inicio de la jornada, los principales índices de Wall Street operaron con fuertes bajas, al igual que las bolsas europeas y asiáticas. Los precios del petróleo se dispararon y el oro volvió a posicionarse como activo refugio ante la incertidumbre global.

En el segmento de renta fija, el riesgo país descendió hasta los 570 puntos básicos, luego de haber superado ese umbral en las jornadas previas. La recuperación parcial se dio mientras la plaza financiera todavía digería el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, atravesado por cruces con la oposición y señales de profundización del programa económico.Así, en medio de un clima internacional adverso y con la economía local bajo presión, el mercado mostró una reacción defensiva pero con rebote selectivo. La volatilidad global volvió a dejar en evidencia la fragilidad de los activos argentinos, atados tanto al escenario externo como a las definiciones políticas domésticas.