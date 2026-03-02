02.03.2026 / IMPACTO DE LA ESCALADA BÉLICA EN ORIENTE

El Merval rebota tras el sacudón global y el riesgo país se mantiene en 570 puntos


La escalada bélica en Medio Oriente impactó de lleno en los mercados internacionales y arrastró a los activos emergentes. En ese escenario volátil, las acciones y bonos argentinos arrancaron en rojo, pero con el correr de la rueda lograron revertir la tendencia, mientras el riesgo país se ubicó en torno a los 570 puntos básicos.




La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados mundiales y arrastra a los activos emergentes, mientras los inversores buscan refugio. Al inicio de la jornada, los principales índices de Wall Street operaron con fuertes bajas, al igual que las bolsas europeas y asiáticas. Los precios del petróleo se dispararon y el oro volvió a posicionarse como activo refugio ante la incertidumbre global.

En ese contexto adverso, los Globales argentinos comenzaron con caídas, en línea con el humor externo. Sin embargo, con el correr de las horas los activos locales recortaron pérdidas y cambiaron de tendencia. El S&P Merval subió 1,1%, con avances destacados de YPF (+5,9%), Transportadora de Gas del Sur (+5,2%) y Transener (+4,8%). En Nueva York, los ADRs también mostraron mayoría de subas, encabezadas por YPF.

En el segmento de renta fija, el riesgo país descendió hasta los 570 puntos básicos, luego de haber superado ese umbral en las jornadas previas. La recuperación parcial se dio mientras la plaza financiera todavía digería el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, atravesado por cruces con la oposición y señales de profundización del programa económico.

Así, en medio de un clima internacional adverso y con la economía local bajo presión, el mercado mostró una reacción defensiva pero con rebote selectivo. La volatilidad global volvió a dejar en evidencia la fragilidad de los activos argentinos, atados tanto al escenario externo como a las definiciones políticas domésticas.

