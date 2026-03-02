02.03.2026 / ECONOMIA

El dólar oficial retrocede y perfora los $1.400 mientras el Central sostiene compras


En una jornada atravesada por la tensión internacional y la volatilidad financiera, el tipo de cambio oficial se dio vuelta y cerró a la baja. El mayorista volvió a ubicarse por debajo de los $1.400, en un escenario donde el Banco Central mantiene la intervención compradora y apuesta a reforzar reservas con la liquidación del agro.




En un día tenso para el mercado a raíz de los ataques en Medio Oriente, el dólar oficial borró las subas iniciales y cayó por debajo de los $1.400 por segunda semana consecutiva. La divisa venía de registrar en febrero una baja del 3,5%, lo que significó el mayor descenso mensual en más de seis años y medio.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $2 hasta los $1.395, para ubicarse a un 15,5% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno. En el mercado de futuros, en tanto, los contratos operaron con alzas de hasta 0,7% y el mercado proyectó un dólar mayorista en torno a los $1.424 hacia fines de marzo.

En la plaza minorista, el promedio de venta se ubicó en $1.426,71 según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central, mientras que en el Banco Nación se ofreció a $1.425. El dólar tarjeta alcanzó los $1.852,5. Entre los paralelos, el contado con liquidación se negoció a $1.462,75, el MEP a $1.423,49 y el blue a $1.420.

A pesar de la presión al alza sobre el cierre de febrero, el Banco Central continuó comprando dólares en el mercado oficial. El viernes adquirió u$s31 millones, acumuló u$s300 millones en la semana y totalizó u$s1.555 millones durante febrero. La dinámica podría intensificarse en marzo con la mayor liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial, en un esquema cambiario que sigue bajo estricta administración oficial.

