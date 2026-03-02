El dólar oficial retrocede y perfora los $1.400 mientras el Central sostiene compras

En un día tenso para el mercado a raíz de los ataques en Medio Oriente, el dólar oficial borró las subas iniciales y cayó por debajo de los $1.400 por segunda semana consecutiva. La divisa venía de registrar en febrero una baja del 3,5%, lo que significó el mayor descenso mensual en más de seis años y medio.

A pesar de la presión al alza sobre el cierre de febrero, el Banco Central continuó comprando dólares en el mercado oficial. El viernes adquirió u$s31 millones, acumuló u$s300 millones en la semana y totalizó u$s1.555 millones durante febrero. La dinámica podría intensificarse en marzo con la mayor liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial, en un esquema cambiario que sigue bajo estricta administración oficial.