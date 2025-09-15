"Violan el principio de igualdad ante la ley": Organismos de Derechos Humanos denunciaron las restricciones judiciales a CFK

En una conferencia de prensa que brindaron desde el Congreso de la Nación, organismos y referentes de Derechos Humanos reclamaron este martes al Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 que "evalué la razonabilidad” de las restricciones impuestas a la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “a fin de garantizar la plena vigencia de los principios de igualdad y no discriminación”.“Todos los que estamos aquí entendemos que Cristina Fernández de Kirchner está injustamente presa y que es inocente”, señaló Charly Pisoni, de la Agrupación Hijos, al comenzar la conferencia, de la que también participaron Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ), Guillermo Pérez Roisinblit (Abuelas de Plaza de Mayo), Eduardo Tavani (APDH) y Teresa Parodi, entre otros.“Queremos decirles que (CFK) está cumpliendo restricciones en su prisión domiciliaria que son injustas, que no hay ningún preso ni presa en la Argentina que tenga restricciones en su prisión domiciliaria”, expresó Pisoni, al explicar que “las condiciones de detención impuestas por el TOF N°2 violan el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación".La exmandataria, repasó el militante, “solo puede recibir visitas 2 días a la semana, 2 horas en cada uno de esos días, 4 horas semanales en total y no más de 3 personas por cada día”. Además, cada persona que va a visitarla requiere una autorización judicial anticipada para dichas visitas, y “se necesita indicar el día y la hora de cada visita”.Estas restricciones, advirtieron los organismos de derechos humanos, contrastan abruptamente con las condiciones de prisión domiciliaria que tienen muchos de los represores de la última dictadura cívico militar. “Hay genocidas condenados por torturas, violación de mujeres, apropiación de menores, asesinatos y desapariciones que cumplen su prisión domiciliaria en su casa, en sus countrys, que no tienen ningún tipo de restricción como tiene Cristina”, indicó Pisoni, al tiempo que recordó que “no hay ninguna norma que indique que tiene que haber restricciones a la prisión domiciliaria” sino que “es una decisión totalmente arbitraria del TOF N°2 de Comodoro Py”.A su turno, Aldolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, comparó la situación de CFK con la de el actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. “Estamos aquí para defender a una persona que consideramos inocente, que es víctima del lawfare, como le hicieron a Lula. Se comprobó que toda su cárcel fue para sacarlo del medio. Lo mismo está ocurriendo con Cristina, y es un mecanismo para controlar la situación en cada país”, alertó el referente de derechos humanos.En su intervención, Pérez Esquivel también pidió que se le retire a CFK la tobillera electrónica, ya que “es una acción represiva psicológica”, y adelantó que le pedirá al TOF N°2 visitar “mañana o pasado” a la expresidenta.Por último, dejó un mensaje de unidad, en un momento de fuerte división dentro del peronismo. “Tenemos que unir voluntades. Basta de las internas. Hay que unir la capacidad de un pueblo para buscar verdad y justicia. Y no esto que estamos escuchando todos los días de la degradación de la palabra, como (hace) este presidente que no es de todos los argentinos, sino de una clase de poderes que quieren dominar el país para colonizarlo”, dijo el referente, al asegurar que “sacar a Cristina del medio es uno de los objetivos de este proyecto” ultraderechista.En la conferencia de este martes también tomó la palabra Teresa Parodi, quien defendió la inocencia de la exmandataria y pidió por su liberación. “Cristina es inocente. No puede estar presa. Estando presa Cristina, está presa la democracia, están presos los derechos humanos, nuestra historia, nuestra memoria colectiva, la patria profunda que somos. Cristina es la dirigente política que ha dado nuestro país en los últimos 50 años, por eso la quieren fuera de la cancha”, aseguró.Taty Almeida, por su parte, sumó al pedido de liberación de CFK el de la libertad de la dirigente social Milagro Sala y reforzó el mensaje de unidad anteriormente expresado por Pérez Esquivel. “Para lograr nuestro objetivo tenemos que estar unidos, y demostrarlo con los hechos, no con las palabras. Porque sabemos perfectamente que un pueblo unido, jamás será vencido”, remarcó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.La referente de derechos humanos también pidió una autocrítica para entender “en qué fallamos para que Milei y compañía hayan ganado” en las últimas dos elecciones. “Es muy importante que cada uno se haga un examen de conciencia, porque todo es a beneficio de nuestra querida Argentina y nuestra querida democracia que está en peligro”, planteó Almeida.Sobre el final, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora dejó un mensaje alentador: “Lo bueno es que le demostramos a este Gobierno que seguimos resistiendo, que no hemos bajado los brazos. Como hemos dicho y hecho las madres siempre: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que hay que seguir demostrando que vamos a seguir resistiendo porque que no nos han vencido”, concluyó.De la conferencia de este martes también participaron Claudio Morresi (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), María de los Ángeles Suárez (Familiares de los 12 de la Santa Cruz), Martina Díaz (Nietes) y Flavia Fernández Grossi (abogada querellante en los juicios de lesa humanidad).Estuvieron presentes, además, Marcelo Figueras, Liliana Herrero, Cecilia Rossetto, Roberto Caballero, Marina Glezer, Teresa Donato, Lola Berthet, Susana Varela, Raúl Rizzo, Pablo Echarri, referentes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), y diputados y senadores de la oposición.