Mayra Mendoza sobre el discurso de Kicillof: "Coincidimos en que no hay solución provincial para la crisis nacional"

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, se refirió al discurso del gobernador Axel Kicillof en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense."Coincidimos en que no hay solución provincial para la crisis nacional y, de hecho, lo sostenemos en nuestras acciones. Como nos enseñó Néstor Kirchner, no hay proyectos locales sin proyecto nacional", manifestó en declaraciones posteriores al acto, y sumó: "De ahí nuestra oposición al desdoblamiento electoral de 2025. Los concejos deliberantes no frenan las leyes de destrucción que manda Milei al congreso nacional.”En esa misma línea, indicó: “Nos sumamos al reclamo por los fondos que el gobierno de Javier Milei le debe a nuestra provincia y los exigimos en cada momento que tenemos oportunidad, entendemos que hay obras como las hidráulicas de los arroyos San Francisco y Las Piedras en Quilmes, que corresponden a la PBA y no se están haciendo, por esta asfixia nacional.”Por último, habló sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner: “Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina.”