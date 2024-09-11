Con las primarias en Texas arrancó el proceso electoral en EEUU hacia las elecciones de medio término

Las elecciones primarias celebradas en Texas marcaron el inicio formal del proceso electoral en Estados Unidos de cara a las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre

La primaria para el Senado se convirtió en la más cara de la historia del país, con más de 110 millones de dólares gastados entre ambos partidos

El senador John Cornyn, que busca un quinto mandato, y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, avanzaron a una segunda vuelta que se celebrará en mayo luego de que ninguno lograra superar el 50% de los votos.

Del lado demócrata, la primaria para el Senado sí arrojó un vencedor claro. James Talarico

Talarico buscará ahora una tarea difícil: romper una racha de más de tres décadas sin victorias demócratas en elecciones estatales en Texas

Lo que está en juego no es menor: el control del Congreso y, con él, la capacidad de impulsar o bloquear la agenda política en Washington durante los últimos años del actual ciclo presidencial.

(fotoI). En ese turno se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, una votación que suele redefinir el equilibrio político en Washington y condicionar la agenda del presidente en la segunda mitad de su mandato.Texas concentró la atención nacional no solo por su peso político sino también por el volumen de recursos invertidos en la campaña.. El resultado dejó definiciones claras en el campo demócrata y una disputa abierta entre los republicanos.En el Partido Republicano, la carrera por la nominación al Senado terminó sin un ganador definitivo.La contienda evidenció una fractura dentro del partido. Cornyn representa al sector más tradicional del establishment republicano, mientras que Paxton cuenta con fuerte respaldo entre votantes alineados con el movimiento MAGA. El fiscal general llega a la segunda vuelta tras haber sobrevivido en 2023 a un juicio político por cargos de corrupción y soborno, episodios que sus críticos consideran un potencial problema para la elección general.La campaña estuvo marcada por ataques personales y acusaciones cruzadas. El equipo de Cornyn buscó instalar la idea de que Paxton sería un candidato vulnerable frente a los demócratas, mientras que el fiscal general presentó la contienda como una disputa entre el electorado conservador y las estructuras tradicionales del partido.Además de la carrera al Senado, otras primarias republicanas en Texas dejaron resultados relevantes. Uno de los más destacados fue la derrota del congresista Dan Crenshaw en su distrito del área de Houston, tras enfrentar un desafío interno de sectores más conservadores que cuestionaban algunas de sus posiciones en política exterior y seguridad., legislador estatal de 36 años y estudiante de teología presbiteriana, derrotó a la congresista federal Jasmine Crockett y se convirtió en el candidato del partido para las elecciones de noviembre.La campaña entre ambos reflejó dos estrategias distintas dentro del Partido Demócrata. Talarico apostó a un perfil moderado, con un discurso de unidad y la intención de atraer votantes independientes o republicanos desencantados. Crockett, por su parte, defendía un estilo más combativo y centrado en movilizar a la base progresista.. El partido no gana un cargo estatal allí desde 1994 y no conquista una banca al Senado desde finales de los años ochenta.Aunque Texas concentró la atención inicial, otras primarias también se celebraron en paralelo en distintos estados. En Carolina del Norte, el exgobernador demócrata Roy Cooper y el republicano Michael Whatley ganaron las nominaciones de sus partidos para competir por un escaño en el Senado.Las primarias continuarán durante los próximos meses en todo el país y terminarán de definir el mapa electoral para noviembre.Los resultados de Texas ofrecen una primera radiografía del clima político estadounidense. Por un lado, muestran que las disputas internas siguen siendo intensas en ambos partidos. Por otro, confirman que la campaña hacia las elecciones de medio término ya comenzó y promete ser una de las más observadas de los últimos años.