03.03.2026 / Inteligencia artificial y geopolítica

Trump prohibió usar la IA de Anthropic por "woke": horas después, el Pentágono la usó para bombardear Irán

La Casa Blanca vetó el uso de Claude en operaciones militares tras una disputa con la empresa creadora de la herramienta. Pero el ataque del 28 de febrero contra Irán se ejecutó, según el Wall Street Journal, con esa misma tecnología.