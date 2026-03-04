"Tengo que oxigenarme y reconstruirme mentalmente": la justificación de Cúneo Libarona sobre su renuncia en Justicia

El ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, reveló detalles de su renuncia y opinó sobre la designación de Juan Bautista Mahiques al frente de la cartera."Hasta hoy Javier no quería que me vaya, pero creo que ya cumplí el esfuerzo y seguiré apoyando. Me encargaron un montón de tareas", manifestó.Entre esas tareas, destacó la designación de jueces de primera y segunda instancia. "Lo más urgente son las cámaras, están vacías. Y hay muy buenos candidatos", aseguró.Y descartó la designación de jueces en la Corte Suprema en el corto plazo: "La Corte aguanta, tenemos tres jueces magníficos. Obvio que hay que llenarlo, pero hay distintos órdenes".Sobre los motivos de su salida, Cúneo Libarona mencionó que "los motivos son mi vida, atender a mi familia". "Fueron dos años y medio de sacrificio, fines de semana. Tengo que hacer mis cosas, oxigenarme, reconstruirme mentalmente", argumentó.En ese sentido, marcó que el cargo le imponía "limitaciones, como no poder ir a la cancha a ver partidos". "No veo a mi nieto, no voy al dentista, adelgacé 14 kilos. Creo que ya hice un montón, ya está el camino sembrado", sumó.Con respecto a su reemplazante, expresó: "Creo que la elección de Mahiques como ministro es buena, le tengo afecto y voy a apoyarlo en todo. Me gusta mucho, tiene experiencia, apoyo judicial, es inteligente, me encanta"."Le va a dar la fuerza que yo tenía en diciembre de 2023 y va a poder lograr los pasos necesarios para terminar el camino. Ya le dejé informes, memos, pasos, consejos", agregó.