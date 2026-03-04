"Tengo que oxigenarme y reconstruirme mentalmente": la justificación de Cúneo Libarona sobre su renuncia en Justicia

El ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, reveló detalles de su renuncia y opinó sobre la designación de Juan Bautista Mahiques al frente de la cartera.
"Hasta hoy Javier no quería que me vaya, pero creo que ya cumplí el esfuerzo y seguiré apoyando. Me encargaron un montón de tareas", manifestó.
Entre esas tareas, destacó la designación de jueces de primera y segunda instancia. "Lo más urgente son las cámaras, están vacías. Y hay muy buenos candidatos", aseguró.
Y descartó la designación de jueces en la Corte Suprema en el corto plazo: "La Corte aguanta, tenemos tres jueces magníficos. Obvio que hay que llenarlo, pero hay distintos órdenes".
Sobre los motivos de su salida, Cúneo Libarona mencionó que "los motivos son mi vida, atender a mi familia". "Fueron dos años y medio de sacrificio, fines de semana. Tengo que hacer mis cosas, oxigenarme, reconstruirme mentalmente", argumentó.
En ese sentido, marcó que el cargo le imponía "limitaciones, como no poder ir a la cancha a ver partidos". "No veo a mi nieto, no voy al dentista, adelgacé 14 kilos. Creo que ya hice un montón, ya está el camino sembrado", sumó.
Con respecto a su reemplazante, expresó: "Creo que la elección de Mahiques como ministro es buena, le tengo afecto y voy a apoyarlo en todo. Me gusta mucho, tiene experiencia, apoyo judicial, es inteligente, me encanta".
"Le va a dar la fuerza que yo tenía en diciembre de 2023 y va a poder lograr los pasos necesarios para terminar el camino. Ya le dejé informes, memos, pasos, consejos", agregó.