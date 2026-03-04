Otermín participó del inicio de clases en Temperley: En Lomas decidimos construir el futuro con educación pública de calidad

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó del inicio del ciclo escolar en la escuela primaria N°2 de Temperley. Estuvieron presentes, Laura Casal, la Directora, y Mariela Moliner, directora de la Escuela Secundaria N°5 que funciona en el mismo predio, junto a docentes, familias y los más de 280 alumnos de nivel primario.
