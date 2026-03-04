Otermín participó del inicio de clases en Temperley: En Lomas decidimos construir el futuro con educación pública de calidad

El intendente Federico Otermín participó del inicio de clases en escuelas de Temperley y destacó el rol de la educación pública como base para construir comunidad y futuro en Lomas de Zamora. En el comienzo del ciclo lectivo, el jefe comunal acompañó la jornada de apertura en la Escuela Primaria N°2 y la Escuela Secundaria N°5 de Temperley, junto a directivos, docentes, auxiliares, familias y estudiantes que dieron inicio a un nuevo año escolar.

“En nombre del Gobierno de la Comunidad y como hijo de Alicia, docente de la escuela pública, quiero agradecerles de corazón a las maestras y maestros y a los papás y mamás por el esfuerzo cotidiano. Y a nuestros chicos, les pido que disfruten esta etapa y que pongan su granito de arena para hacer de Lomas una tierra de amor, libre de cualquier tipo de violencia. Cuidemos la Patria”, resaltó el Intendente.