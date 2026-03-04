04.03.2026 / LOMAS DE ZAMORA

Otermín participó del inicio de clases en Temperley: En Lomas decidimos construir el futuro con educación pública de calidad



El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó del inicio del ciclo escolar en la escuela primaria N°2 de Temperley. Estuvieron presentes, Laura Casal, la Directora, y Mariela Moliner, directora de la Escuela Secundaria N°5 que funciona en el mismo predio, junto a docentes, familias y los más de 280 alumnos de nivel primario.




El intendente Federico Otermín participó del inicio de clases en escuelas de Temperley y destacó el rol de la educación pública como base para construir comunidad y futuro en Lomas de Zamora. En el comienzo del ciclo lectivo, el jefe comunal acompañó la jornada de apertura en la Escuela Primaria N°2 y la Escuela Secundaria N°5 de Temperley, junto a directivos, docentes, auxiliares, familias y estudiantes que dieron inicio a un nuevo año escolar.




Durante la actividad, el jefe comunal remarcó la importancia de fortalecer la educación pública como eje central del desarrollo social. “En Lomas decidimos construir el futuro con educación pública de calidad, porque si hay un lugar donde se forja sentido de comunidad, es en la escuela”, sostuvo.

“En nombre del Gobierno de la Comunidad y como hijo de Alicia, docente de la escuela pública, quiero agradecerles de corazón a las maestras y maestros y a los papás y mamás por el esfuerzo cotidiano. Y a nuestros chicos, les pido que disfruten esta etapa y que pongan su granito de arena para hacer de Lomas una tierra de amor, libre de cualquier tipo de violencia. Cuidemos la Patria”, resaltó el Intendente.

