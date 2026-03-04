Un misil iraní fue interceptado por la Otan elevando la tensión y amplíando el conflicto en Medio Oriente

El Ministerio de Defensa turco informó que el proyectil fue detectado tras atravesar el espacio aéreo de Irak y Siria y fue interceptado antes de ingresar en territorio turco. “Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras sobrevolar los espacios aéreos iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado a tiempo”, indicó el organismo en un comunicado, y aclaró que el hecho no provocó víctimas ni heridos.

Las autoridades turcas señalaron que el país probablemente no era el objetivo original del ataque. Según un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato, el misil habría estado dirigido a una base militar ubicada en la parte griega de Chipre, aunque se desvió de su trayectoria. A pesar de ello, Ankara convocó al embajador iraní para presentar una protesta formal y expresar su preocupación por la escalada.En paralelo, el enfrentamiento militar continuó intensificándose en distintos frentes. El ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, informó que fuerzas navales de su país hundieron una fragata iraní fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka, en un ataque que dejó decenas de muertos y desaparecidos entre la tripulación del buque IRIS Dena.