Fernando Espinoza inauguró un nuevo Mercado de Abaratamiento con alimentos a mitad de precio

Frente a la grave crisis económica que atraviesan las argentinas y argentinos, el Municipio de La Matanza reafirma el valor de la política como herramienta de protección social, multiplicando los Puntos de Abaratamiento para cuidar la mesa de las familias. El nuevo Mercado en San Justo ofrece una amplia variedad de productos que combina precio, calidad y accesibilidad; con alimentos de la canasta básica a mitad de precio, potenciando el ahorro con un descuento del 40%, a través de CUENTA DNI.

Por su parte,expresó: “Muy agradecida con Fernando (Espinoza) porque siempre que nos encomienda una tarea, nos brinda su gran apoyo. La Matanza es la Capital de la Producción y el Trabajo, el distrito más grande de Buenos Aires y ahora es el que más Mercados de Abaratamiento tiene; y le ofrecen precio, calidad y variedad a las vecinas y vecinos”.“Estas acciones que estamos llevando adelante generan obviamente una mayor movilidad de la economía local, porque la mercadería viene en forma directa desde el productor al negocio y del consumidor a la mesa familiar”, sostuvo Fernando Espinoza y subrayó: “Es volver a generar, en un momento de crisis total, que la economía de La Matanza, a pesar de Milei, siga funcionando.”.Para finalizar, Fernando Espinoza señaló: “Hay otro camino posible en la Argentina y es este camino, el de la solidaridad, el acompañamiento, el de proteger a nuestra gente y el de generar una Argentina con más justicia social y con más derechos. Eso es lo que estamos haciendo desde La Matanza”.