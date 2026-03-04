Argentina lidera el ranking de vulnerabilidad financiera en América Latina

Argentina encabeza el ranking de vulnerabilidad financiera en América Latina y el Caribe, según advirtió un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analiza cómo reaccionan las economías de la región ante shocks de riesgo global, y ubica al país muy por encima del resto del continente.
El estudio muestra que la economía argentina registra cerca de 80 puntos de vulnerabilidad, mientras que el segundo lugar corresponde a República Dominicana con alrededor de 46. Esto significa que Argentina supera al segundo por más de 30 puntos, una brecha excepcional dentro del ranking regional.
Detrás aparecen Bolivia y El Salvador, con valores cercanos a los 40 puntos. En términos comparativos, el indicador argentino casi duplica al de esos países, lo que refleja una sensibilidad mucho mayor ante eventuales crisis financieras internacionales.
La distancia también se amplía frente a otros países de la región. Argentina más que triplica el nivel de vulnerabilidad de economías como México, que se ubica apenas en torno a los 5 puntos, y supera por más de cuatro veces el registro de países como Belice o Trinidad y Tobago, que incluso muestran valores negativos en el indicador.
En el extremo opuesto del ranking se ubican Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago, México y Costa Rica, economías que presentan niveles mucho más bajos de exposición financiera. Esto implica que varios países más pequeños o con menores ingresos muestran mayor resiliencia ante shocks externos que la economía argentina.
El BID explica que el indicador surge de estimar “la respuesta del diferencial EMBI de cada país frente a un shock de riesgo mundial” y advierte que “los países con fundamentos más débiles, como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Venezuela, muestran aumentos pronunciados y persistentes de los diferenciales”, lo que refleja limitaciones en la credibilidad macroeconómica y mayores necesidades de financiamiento externo.
EL INFORME COMPLETO