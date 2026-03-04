Argentina lidera el ranking de vulnerabilidad financiera en América Latina

Argentina más que triplica el nivel de vulnerabilidad de economías como México, que se ubica apenas en torno a los 5 puntos, y supera por más de cuatro veces el registro de países como Belice o Trinidad y Tobago, que incluso muestran valores negativos en el indicador.

Argentina encabeza el ranking de vulnerabilidad financiera en América Latina y el Caribe, según advirtió un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analiza cómo reaccionan las economías de la región ante shocks de riesgo global, y ubica al país muy por encima del resto del continente.El estudio muestra que la economía argentina registra cerca de 80 puntos de vulnerabilidad, mientras que el segundo lugar corresponde a República Dominicana con alrededor de 46.Detrás aparecen Bolivia y El Salvador, con valores cercanos a los 40 puntos.La distancia también se amplía frente a otros países de la región.En el extremo opuesto del ranking se ubican Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago, México y Costa Rica, economías que presentan niveles mucho más bajos de exposición financiera. Esto implica que varios países más pequeños o con menores ingresos muestran mayor resiliencia ante shocks externos que la economía argentina.El BID explica que el indicador surge de estimar “la respuesta del diferencial EMBI de cada país frente a un shock de riesgo mundial” y advierte que “los países con fundamentos más débiles, como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Venezuela, muestran aumentos pronunciados y persistentes de los diferenciales”, lo que refleja limitaciones en la credibilidad macroeconómica y mayores necesidades de financiamiento externo.