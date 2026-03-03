Paro por tiempo indeterminado en la UBA: docentes reclaman la recomposición salarial pendiente

"No volveremos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, alertaron tras una asamblea.La medida de fuerza fue resuelta durante un plenario gremial y se inscribe en un plan de lucha más amplio que incluirá movilizaciones, clases públicas, cortes y permanencias en facultades y colegios dependientes de la UBA, con la intención de visibilizar el conflicto que atraviesa el sistema universitario.Desde el sindicato señalaron que el reclamo apunta también a que el Gobierno convoque a paritarias y respete la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado, que establece mecanismos de actualización salarial docente y de becas estudiantiles vinculados a la evolución de la inflación.Tras la sanción de esa norma, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 795/2025 al considerar que la ley no establecía las partidas presupuestarias correspondientes, lo que derivó en una presentación judicial del Consejo Interuniversitario Nacional para declarar la inconstitucionalidad de esa decisión.En ese contexto, las autoridades universitarias habían advertido meses atrás sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y preservar los recursos del sistema público de educación superior ante el deterioro presupuestario y salarial que denuncian docentes y trabajadores del sector.De acuerdo con datos difundidos por el Grupo EPC,, mientras desde AGD-UBA convocaron a profundizar la protesta “hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”.