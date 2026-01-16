03.03.2026 / Locales

Julián Álvarez participó del acto de inicio de clases del CDI Néstor Kirchner en Monte Chingolo

En el Centro de Desarrollo Infantil se abrió un nuevo turno tarde con el objetivo de ampliar la cobertura de ese espacio de cuidado, que está destinado a niños y niñas desde los 45 días hasta los cuatro años de edad.




El intendente de Lanús, Julián Álvarez, participó del acto de inicio del ciclo lectivo 2026 en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Néstor Kirchner”, ubicado en Pitágoras N° 1708 de Monte Chingolo, donde se abrió un nuevo turno tarde con el objetivo de ampliar la cobertura de ese espacio de cuidado, que está destinado a niños y niñas desde los 45 días hasta los cuatro años de edad, como así también a dar respuesta a la creciente demanda de vacantes de la zona.

“Queremos que nuestros chicos tengan una infancia hermosa y para eso estamos trabajando, para mejorar la educación pública entre tantos otros temas. Por eso inauguramos este turno tarde en el CDI y quiero felicitar a todas las maestras que se incorporan a este equipo de trabajo, que les van a dar mucho amor a cada uno de los alumnos y de las alumnas. Gracias a las familias por acompañarnos”, indicó Álvarez.

Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas de fortalecimiento de la primera infancia impulsadas por Lanús Gobierno, que están orientadas a garantizar el acceso a espacios de cuidado, salud, educación y acompañamiento integral para niños y niñas del distrito.

Los CDI son sitios de cuidado y abordaje integral de chicas y chicos en su primera infancia, que garantizan una adecuada y saludable nutrición, así como la estimulación temprana y promoción de la salud que propicien condiciones de participación en el ámbito familiar y comunitario, con la finalidad de facilitar y fortalecer el proceso de crianza y desarrollo.

También participó de la actividad: la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi.

