Julián Álvarez participó del acto de inicio de clases del CDI Néstor Kirchner en Monte Chingolo

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, participó del acto de inicio del ciclo lectivo 2026 en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Néstor Kirchner”, ubicado en Pitágoras N° 1708 de Monte Chingolo, donde se abrió un nuevo turno tarde con el objetivo de ampliar la cobertura de ese espacio de cuidado, que está destinado a niños y niñas desde los 45 días hasta los cuatro años de edad, como así también a dar respuesta a la creciente demanda de vacantes de la zona.“Queremos que nuestros chicos tengan una infancia hermosa y para eso estamos trabajando, para mejorar la educación pública entre tantos otros temas. Por eso inauguramos este turno tarde en el CDI y quiero felicitar a todas las maestras que se incorporan a este equipo de trabajo, que les van a dar mucho amor a cada uno de los alumnos y de las alumnas. Gracias a las familias por acompañarnos”, indicó Álvarez.Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas de fortalecimiento de la primera infancia impulsadas por Lanús Gobierno, que están orientadas a garantizar el acceso a espacios de cuidado, salud, educación y acompañamiento integral para niños y niñas del distrito.Los CDI son sitios de cuidado y abordaje integral de chicas y chicos en su primera infancia, que garantizan una adecuada y saludable nutrición, así como la estimulación temprana y promoción de la salud que propicien condiciones de participación en el ámbito familiar y comunitario, con la finalidad de facilitar y fortalecer el proceso de crianza y desarrollo.También participó de la actividad: la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi.