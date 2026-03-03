Catamarca: docentes se movilizan contra la propuesta salarial de Jalil y reclaman mejoras urgentes

Docentes autoconvocados de Catamarca lideraron una masiva movilización frente a la Casa de Gobierno provincial para rechazar la propuesta salarial presentada por la gestión de Raúl Jalil y reclamar una mejora urgente de los haberes, en un conflicto que tensiona el comienzo del ciclo lectivo 2026 mientras los trabajadores denuncian que sus ingresos quedaron muy por detrás del costo de vida.
La protesta reunió a educadores de distintos puntos de la provincia y también sumó a trabajadores de otras áreas de la administración pública, en una marcha que recorrió el centro de la capital y concluyó frente a la sede del Ejecutivo. Ahí, un grupo de manifestantes decidió instalar una vigilia y permanecer en el lugar a la espera de una respuesta oficial.
El malestar se profundizó luego de que el Gobierno provincial presentara una oferta que incluye un bono extraordinario de $80.000 por inicio de clases y la elevación del salario mínimo docente a $800.000 desde marzo. Los docentes consideran que la propuesta no alcanza a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
En ese contexto, los autoconvocados insisten en que el reclamo central es una recomposición salarial más profunda que permita acercar el ingreso inicial a los $1.300.000
puesto que, de acuerdo a lo que señalan desde el sector, "los sueldos quedaron totalmente atrasados”.
Durante la marcha, los participantes destacaron el nivel de participación en las protestas y aseguran que el plan de lucha continuará en toda la provincia. “Hoy los docentes en Capital fueron protagonistas de una marcha multitudinaria y en la mayoría de las localidades del interior también pudieron hacer una demostración de esta voluntad de lucha”, decretó Bruno Corzo, referente del movimiento.
En esa línea, el entrevistado remarcó a El Destape que las demandas no se limitan a los salarios y abarcan otras condiciones laborales dentro del sistema educativo. “Seguimos pugnando por una recomposición salarial, estabilidad laboral y la cobertura de todos los cargos vacantes actualmente, además de la infraestructura”, sostuvo.
Mientras continúan las concentraciones frente a la Casa de Gobierno, el Ejecutivo provincial y los gremios docentes acordaron un nuevo cuarto intermedio en la negociación paritaria y volverán a reunirse este jueves por la mañana, en un encuentro que será clave para definir si el conflicto logra encauzarse o si las medidas de fuerza se profundizan.