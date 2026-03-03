Catamarca: docentes se movilizan contra la propuesta salarial de Jalil y reclaman mejoras urgentes

El malestar se profundizó luego de que el Gobierno provincial presentara una oferta que incluye un bono extraordinario de $80.000 por inicio de clases y la elevación del salario mínimo docente a $800.000 desde marzo. Los docentes consideran que la propuesta no alcanza a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Docentes autoconvocados de Catamarca lideraron una masiva movilización frente a la Casa de Gobierno provincial para rechazar la propuesta salarial presentada por la gestión de Raúl Jalil y reclamar una mejora urgente de los haberes,La protesta reunió a educadores de distintos puntos de la provincia y también sumó a trabajadores de otras áreas de la administración pública, en una marcha que recorrió el centro de la capital y concluyó frente a la sede del Ejecutivo. Ahí, un grupo de manifestantes decidió instalar una vigilia y permanecer en el lugar a la espera de una respuesta oficial.puesto que, de acuerdo a lo que señalan desde el sector, "los sueldos quedaron totalmente atrasados”.Durante la marcha, los participantes destacaron el nivel de participación en las protestas y aseguran que el plan de lucha continuará en toda la provincia. “Hoy los docentes en Capital fueron protagonistas de una marcha multitudinaria y en la mayoría de las localidades del interior también pudieron hacer una demostración de esta voluntad de lucha”, decretó Bruno Corzo, referente del movimiento.En esa línea, el entrevistado remarcó a El Destape que las demandas no se limitan a los salarios y abarcan otras condiciones laborales dentro del sistema educativo. “Seguimos pugnando por una recomposición salarial, estabilidad laboral y la cobertura de todos los cargos vacantes actualmente, además de la infraestructura”, sostuvo.Mientras continúan las concentraciones frente a la Casa de Gobierno, el Ejecutivo provincial y los gremios docentes acordaron un nuevo cuarto intermedio en la negociación paritaria y volverán a reunirse este jueves por la mañana, en un encuentro que será clave para definir si el conflicto logra encauzarse o si las medidas de fuerza se profundizan.