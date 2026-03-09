"Se la pasan jugando": dirigentes libertarias se disfrazan de Goku y Vegeta

En medio del deterioro económico y la preocupación social por el empleo y el consumo, dos dirigentes de La Libertad Avanza volvieron a quedar en el centro de la escena por una acción que generó sorpresa en redes sociales. La diputada nacional Lilia Lemoine y la concejal de Tres de Febrero Candela Vidal aparecieron caracterizadas como los personajes Goku y Vegeta en un homenaje al creador de Dragon Ball.

La imagen también volvió a poner en primer plano la relación de Lemoine con el mundo del cosplay, actividad a la que se dedicó antes de ingresar a la política. La diputada ya había mostrado en otras oportunidades su vínculo con la cultura pop y el universo del anime, rasgos que forman parte de su identidad pública.El episodio generó reacciones y comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el contraste entre este tipo de acciones y el contexto económico que atraviesa el país. En un escenario marcado por despidos, caída del consumo y tensiones en los mercados, la escena volvió a instalar el debate sobre las prioridades y la comunicación política del oficialismo libertario.