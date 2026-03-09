09.03.2026 / ASI TRABAJA LA LIBERTAD AVANZA

"Se la pasan jugando": dirigentes libertarias se disfrazan de Goku y Vegeta


La escena se difundió a través de las redes sociales de las propias dirigentes, donde explicaron que el tributo buscó recordar al autor japonés Akira Toriyama. En ese marco, señalaron que el creador de la popular saga les regaló “la mejor infancia posible”, en referencia al impacto cultural de la serie.




En medio del deterioro económico y la preocupación social por el empleo y el consumo, dos dirigentes de La Libertad Avanza volvieron a quedar en el centro de la escena por una acción que generó sorpresa en redes sociales. La diputada nacional Lilia Lemoine y la concejal de Tres de Febrero Candela Vidal aparecieron caracterizadas como los personajes Goku y Vegeta en un homenaje al creador de Dragon Ball.


La imagen también volvió a poner en primer plano la relación de Lemoine con el mundo del cosplay, actividad a la que se dedicó antes de ingresar a la política. La diputada ya había mostrado en otras oportunidades su vínculo con la cultura pop y el universo del anime, rasgos que forman parte de su identidad pública.

El episodio generó reacciones y comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el contraste entre este tipo de acciones y el contexto económico que atraviesa el país. En un escenario marcado por despidos, caída del consumo y tensiones en los mercados, la escena volvió a instalar el debate sobre las prioridades y la comunicación política del oficialismo libertario.

