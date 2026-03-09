Milei en Nueva York: Somos enemigos de Irán y reafirma su alineamiento con EEUU e Israel

El presidente Javier Milei afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina durante una disertación en la Universidad judía de Yeshiva, en Nueva York. El mandatario volvió a marcar su alineamiento con Estados Unidos e Israel en materia de política exterior en medio de un escenario internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente.
En el mismo discurso, el jefe de Estado reforzó su posicionamiento geopolítico y volvió a definirse en términos ideológicos frente al conflicto en Medio Oriente. “Soy el presidente más sionista del mundo”, afirmó ante los estudiantes y autoridades de la institución académica.
Las declaraciones se dieron en el marco de la visita del mandatario argentino a Estados Unidos, donde mantuvo una agenda de actividades vinculadas a ámbitos académicos y políticos. Su postura sobre Irán se enmarca en la línea que viene sosteniendo desde el inicio de su gobierno respecto del vínculo con Israel y Washington.
El posicionamiento volvió a generar repercusiones en el escenario político y diplomático, ya que implica una definición directa sobre el rol de la Argentina en el tablero internacional en un momento de alta tensión global por la escalada del conflicto en Medio Oriente.