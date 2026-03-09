Milei en Nueva York: Somos enemigos de Irán y reafirma su alineamiento con EEUU e Israel

El presidente Javier Milei afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina durante una disertación en la Universidad judía de Yeshiva, en Nueva York. El mandatario volvió a marcar su alineamiento con Estados Unidos e Israel en materia de política exterior en medio de un escenario internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente.

Las declaraciones se dieron en el marco de la visita del mandatario argentino a Estados Unidos, donde mantuvo una agenda de actividades vinculadas a ámbitos académicos y políticos. Su postura sobre Irán se enmarca en la línea que viene sosteniendo desde el inicio de su gobierno respecto del vínculo con Israel y Washington.El posicionamiento volvió a generar repercusiones en el escenario político y diplomático, ya que implica una definición directa sobre el rol de la Argentina en el tablero internacional en un momento de alta tensión global por la escalada del conflicto en Medio Oriente.