Interna en LLA: Karina quiere que Mahiques rompa el acuerdo de Caputo con gobernadores por nuevos jueces

La orden habría sido transmitida al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien quedó a cargo de revisar los pliegos y el proceso de designación de magistrados. Según trascendió, la secretaria general de la Presidencia pidió a los referentes de La Libertad Avanza en las provincias que “no tengan ningún acercamiento con gobernadores, ni aunque parezcan aliados”.

La decisión dejó en suspenso los acuerdos que varios gobernadores creían cerrados para cubrir vacantes judiciales en sus provincias. En algunos casos, las ternas ya habían sido elevadas por el Consejo de la Magistratura y solo restaba que el Presidente eligiera el candidato y enviara el pliego al Senado para su tratamiento.El movimiento abre un nuevo escenario político en torno a la conformación del Poder Judicial. Con el desembarco de Mahiques y la influencia creciente de Karina Milei en la estrategia oficial, el Gobierno evalúa redefinir las negociaciones por los jueces federales mientras posterga, al menos por ahora, la discusión por los cargos de la Corte Suprema y la Procuración General.