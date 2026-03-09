09.03.2026 / POLEMICA

Interna en LLA: Karina quiere que Mahiques rompa el acuerdo de Caputo con gobernadores por nuevos jueces

La interna en el gobierno libertario sumó un nuevo capítulo luego de que Karina Milei ordenara frenar las designaciones de jueces federales que el asesor presidencial Santiago Caputo había negociado con gobernadores para cubrir más de 200 vacantes en distintos juzgados del país. La decisión generó inquietud entre mandatarios provinciales que habían avanzado en acuerdos con la Casa Rosada.






La orden habría sido transmitida al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien quedó a cargo de revisar los pliegos y el proceso de designación de magistrados. Según trascendió, la secretaria general de la Presidencia pidió a los referentes de La Libertad Avanza en las provincias que “no tengan ningún acercamiento con gobernadores, ni aunque parezcan aliados”.

El mensaje contrastó con el discurso de unidad que Karina Milei había expresado en una reunión partidaria, donde afirmó que “Santiago, Javier y yo somos uno solo” y llamó a evitar conflictos internos. Sin embargo, poco después avanzó con cambios en el área de Justicia que desarmaron el esquema de poder que había tejido Caputo en esa cartera.

La decisión dejó en suspenso los acuerdos que varios gobernadores creían cerrados para cubrir vacantes judiciales en sus provincias. En algunos casos, las ternas ya habían sido elevadas por el Consejo de la Magistratura y solo restaba que el Presidente eligiera el candidato y enviara el pliego al Senado para su tratamiento.

El movimiento abre un nuevo escenario político en torno a la conformación del Poder Judicial. Con el desembarco de Mahiques y la influencia creciente de Karina Milei en la estrategia oficial, el Gobierno evalúa redefinir las negociaciones por los jueces federales mientras posterga, al menos por ahora, la discusión por los cargos de la Corte Suprema y la Procuración General.

Lo más leído

1

Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios

2

Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, el perro que "contenía emocionalmente" a Milei

3

Contundente triunfo de Furlán en la UOM Zárate-Campana frente a la lista impulsada por Rocca

4

Sin Magis TV o Fútbol Libre, cuáles son las aplicaciones para ver contenidos gratis

5

Rosario: un gendarme dejó su arma reglamentaria como garantía por no poder pagar el alquiler

Más notas de este tema

Multitudinarias marchas por el 8M en todo el país y saludo de Cristina desde el balcón

09/03/2026 - POLITICA Y SOCIEDAD

Multitudinarias marchas por el 8M en todo el país y saludo de Cristina desde el balcón

Milei en Nueva York: Somos enemigos de Irán y reafirma su alineamiento con EEUU e Israel

09/03/2026 - POLEMICA

Milei en Nueva York: Somos enemigos de Irán y reafirma su alineamiento con EEUU e Israel

"Se la pasan jugando": dirigentes libertarias se disfrazan de Goku y Vegeta

09/03/2026 - ASI TRABAJA LA LIBERTAD AVANZA

"Se la pasan jugando": dirigentes libertarias se disfrazan de Goku y Vegeta

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.