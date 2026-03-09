Multitudinarias marchas por el 8M en todo el país y saludo de Cristina desde el balcón

Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales se movilizaron en distintas ciudades del país en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora para reclamar por igualdad, denunciar la violencia machista y defender derechos conquistados. En Buenos Aires, la movilización principal se realizó entre el Congreso y la Plaza de Mayo y un grupo de manifestantes se acercó al departamento de Cristina Fernández de Kirchner, quien salió a saludar desde el balcón.

Durante la jornada se volvieron a poner sobre la mesa reclamos históricos del movimiento feminista, como la lucha contra los femicidios, la reducción de la brecha salarial y la defensa de derechos conquistados en los últimos años. Según el observatorio MuMaLá, en Argentina se registra un femicidio cada 39 horas.En ese contexto, un grupo de manifestantes con banderas de La Cámpora se trasladó hasta el departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Constitución, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Desde allí, la ex mandataria salió al balcón para saludar a quienes se habían acercado.