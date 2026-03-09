09.03.2026 / POLITICA Y SOCIEDAD

Multitudinarias marchas por el 8M en todo el país y saludo de Cristina desde el balcón

La convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos y contó con la participación de centrales sindicales como la CGT y las dos CTA, además de organizaciones feministas y políticas. Entre ellas estuvieron la agrupación Pan y Rosas, vinculada a la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.




Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales se movilizaron en distintas ciudades del país en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora para reclamar por igualdad, denunciar la violencia machista y defender derechos conquistados. En Buenos Aires, la movilización principal se realizó entre el Congreso y la Plaza de Mayo y un grupo de manifestantes se acercó al departamento de Cristina Fernández de Kirchner, quien salió a saludar desde el balcón.

La marcha principal en la Ciudad de Buenos Aires comenzó alrededor de las 16.30 con una concentración frente al Congreso Nacional y culminó en Plaza de Mayo. La jornada se replicó en distintas provincias, con movilizaciones en ciudades como Tucumán, Paraná y Mar del Plata, entre otras.

Durante la jornada se volvieron a poner sobre la mesa reclamos históricos del movimiento feminista, como la lucha contra los femicidios, la reducción de la brecha salarial y la defensa de derechos conquistados en los últimos años. Según el observatorio MuMaLá, en Argentina se registra un femicidio cada 39 horas.

En ese contexto, un grupo de manifestantes con banderas de La Cámpora se trasladó hasta el departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Constitución, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Desde allí, la ex mandataria salió al balcón para saludar a quienes se habían acercado.

