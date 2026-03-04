09.03.2026 / POLEMICA

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Venezuela y la guerra en Ucrania

La comunicación fue confirmada por el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, quien informó que los líderes abordaron distintos escenarios de tensión global y evaluaron posibles caminos diplomáticos para avanzar en soluciones políticas.




El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron este lunes una conversación telefónica en la que analizaron los principales conflictos internacionales, con foco en la situación en Irán, Venezuela y la guerra en Ucrania. Se trató del primer diálogo entre ambos mandatarios en lo que va de 2026.

Durante la charla, Trump y Putin intercambiaron posiciones sobre la escalada del conflicto en torno a Irán y su impacto en la estabilidad de Medio Oriente. También analizaron el escenario venezolano y las implicancias regionales que tiene la situación política y económica del país sudamericano.

Otro de los puntos centrales de la conversación fue la guerra en Ucrania, donde ambos mandatarios discutieron alternativas para avanzar hacia una eventual salida negociada al conflicto que se prolonga desde hace años.

El contacto entre Trump y Putin se produjo pocos meses después del encuentro presencial que habían mantenido en diciembre de 2025 y reabrió el canal de diálogo entre Washington y Moscú en un contexto internacional marcado por una fuerte tensión geopolítica.

