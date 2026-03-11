Los argentinos se van a trabajar en Brasil: con la gestión de Milei son 5 veces más quienes emigran al país vecino

La crisis económica impulsada por los recortes del gobierno de Javier Milei provocó un cambio en la dinámica laboral de la frontera con Brasil. Según datos oficiales, en los últimos años se quintuplicó la cantidad de argentinos que tramitaron el Cadastro de Pessoa Física (CPF), un documento indispensable para trabajar en ese país. La construcción, el agro y los servicios son los sectores más elegidos.Los datos divulgados fueron contundentes: entre 2016 y 2021, el promedio anual de argentinos que solicitaban el registro laboral rondaba los 8.000, pero en 2025 la cifra escaló a casi 40.000. Los números solo representan a la cantidad de trabajadores inscriptos de manera formal, sin tener en cuenta aquellos que cruzan la frontera para hacer “changas”, por lo que se estima que el número es muy superior.El CPF es una base de datos administrada por la Receita Federal de Brasil, que almacena información de registro de los contribuyentes. Es indispensable para abrir una cuenta bancaria, realizar operaciones financieras o cobrar el salario a través de billeteras virtuales. Además, da acceso a facilidades y servicios como ingresar al Sistema Público de Salud (SUS) o registrarse en instituciones públicas de educación. El aumento de los trámites es más evidente en las ciudades de la frontera y en los polos productivos brasileños. Del lado argentino, el éxodo se evidencia en trabajadores rurales de la provincia de Misiones que, en su mayoría, cruzaron a Brasil para hacer trabajos temporales como cosechar uvas, manzanas, trabajara en alguna fábrica y hasta en la obra pública.El agro, la construcción y los servicios son los sectores económicos que más mano de obra argentina incorporaron. Estas actividades mantienen una demanda constante de personal en distintas regiones de Brasil, permitiendo mayores oportunidades laborales. Gran parte de esos trabajadores provienen de Misiones, dado que limita con las ciudades brasileñas de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. En la provincia argentina el éxodo laboral se explica por una situación básica: la crisis en el sector yerbatero.Luego de los cambios regulatorios del gobierno de Milei, que eliminaron el precio mínimo de la yerba mate, el valor del producto se redujo a la mitad. Hasta 2023, el kilo de hoja verde rondaba los 420 pesos. Actualmente muchos productores reconocen que se pagan cerca de 180 pesos, mientras que todos los insumos y combustibles necesarios para la producción siguen en aumento. Según testimonios compartidos por el diario Folha de San Pablo, un trabajador debería cobrar 79 pesos por kilo de yerba mate, pero actualmente solo recibe 40 pesos. En cambio, cosechando uvas en Pinto Bandeira cobra 48.775 pesos por día. Además del salario, recibe almuerzo, cena y alojamiento.Ante esta situación, es evidente que cada vez más argentinos prefieren cruzar la frontera y buscar alternativas laborales más rentables en Brasil. A su vez, marca un cambio histórico en la dinámica laboral entre ambos países: mientras que durante años era más común que los brasileños emigraran hacia Argentina, en los últimos años la tendencia se revirtió claramente.