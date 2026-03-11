11.03.2026 / A dar explicaciones

Diputados de UP pidieron interpelar a Adorni por el viaje con su esposa para "deslomarse" en Nueva York

El bloque de UP en Diputados ingresó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete para que los legisladores analicen una "posible moción de censura". Piden que explique los gastos del viaje y el alojamiento en un hotel de lujo de su esposa junto a la comitiva de Milei en EEUU.



El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados ingresó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que de explicaciones y los legisladores analicen una "posible moción de censura", ante la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en el viaje oficial del gobierno a Nueva York, en el avión presidencial y hospedándose en el mismo hotel de lujo que el Ejecutivo eligió para los funcionarios.

Especificamente, le exigen que explique quién pagó el viaje, el alojamiento y los gastos, de qué manera se hizo, y además le reclaman detalles del mismo tipo respecto de un reciente viaje a Uruguay en avión privado. 



Adorni defendió anoche en televiisón el viaje de Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno, para participar del “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde paran en un hotel de lujo de $5,3 millones la noche.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, eligió decir como defensa el jefe de Gabinete, a 10 días de que el Gobierno cuyo gabinete coordina publique un decreto que no sólo pretende ajustar los gastos en comitivas oficiales sino que supuestamente limita la cantidad de funcionarios que se trasladan.

Lo más leído

1

Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios

2

Más de $5,3 millones la noche: el lujoso hotel donde se alojaría la selecta comitiva de Milei, junto a Adorni y su mujer

3

Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, el perro que "contenía emocionalmente" a Milei

4

Sin Magis TV o Fútbol Libre, cuáles son las aplicaciones para ver contenidos gratis

5

Contundente triunfo de Furlán en la UOM Zárate-Campana frente a la lista impulsada por Rocca

Más notas de este tema

Insólito: el Consulado argentino en Miami promocionó el show de Fátima Flórez por correo

11/03/2026 - POLÉMICA

Insólito: el Consulado argentino en Miami promocionó el show de Fátima Flórez por correo

All inclusive: los gobernadores que viajaron a Nueva York a respaldar el plan económico de Javier Milei

11/03/2026 - GOBERNADORES

All inclusive: los gobernadores que viajaron a Nueva York a respaldar el plan económico de Javier Milei

Víctimas de la motosierra: Foro Discapacidad llama a un cese de actividades ante la falta de respuestas del Gobierno

11/03/2026 - SECTOR EN ALERTA

Víctimas de la motosierra: Foro Discapacidad llama a un cese de actividades ante la falta de respuestas del Gobierno

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.