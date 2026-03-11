Diputados de UP pidieron interpelar a Adorni por el viaje con su esposa para "deslomarse" en Nueva York

En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni.



El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura. pic.twitter.com/Zd6vqigwtJ — Diputados UP (@Diputados_UxP) March 11, 2026

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados ingresó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que de explicaciones y los legisladores analicen una "posible moción de censura", ante la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en el viaje oficial del gobierno a Nueva York, en el avión presidencial y hospedándose en el mismo hotel de lujo que el Ejecutivo eligió para los funcionarios.Especificamente, le exigen que explique quién pagó el viaje, el alojamiento y los gastos, de qué manera se hizo, y además le reclaman detalles del mismo tipo respecto de un reciente viaje a Uruguay en avión privado.Adorni defendió anoche en televiisón el viaje de Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno, para participar del “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde paran en un hotel de lujo de $5,3 millones la noche.“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, eligió decir como defensa el jefe de Gabinete, a 10 días de que el Gobierno cuyo gabinete coordina publique un decreto que no sólo pretende ajustar los gastos en comitivas oficiales sino que supuestamente limita la cantidad de funcionarios que se trasladan.