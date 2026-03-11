Diputados de UP pidieron interpelar a Adorni por el viaje con su esposa para "deslomarse" en Nueva York

El bloque de UP en Diputados ingresó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete para que los legisladores analicen una "posible moción de censura". Piden que explique los gastos del viaje y el alojamiento en un hotel de lujo de su esposa junto a la comitiva de Milei en EEUU.
En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni.— Diputados UP (@Diputados_UxP) March 11, 2026
El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura. pic.twitter.com/Zd6vqigwtJ
