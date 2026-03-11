Insólito: el Consulado argentino en Miami promocionó el show de Fátima Flórez por correo

El consulado argentino en Miami, con el aval institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dejó de lado sus obligaciones en materia diplomática para promocionar el espectáculo de Fátima Flórez, la ex novia de Milei. El correo oficial fue enviado desde la cuenta [email protected]
con el asunto "FÁTIMA UNIVERSAL (este sábado)" a todos los contactos que suelen recibir difusión de las actividades, charlas y diferentes iniciativas destinadas a promover la cultura argentina, en este caso, en Miami.
La información fue revelada por la periodista Victoria Masi en su cuenta de X, donde agregó que en el link a venta de entradas hay "meet&greet".
Vale recordar que no es la primera vez que se genera un escándalo con Fátima en la Cancillería. En agosto del año pasado, Karina Milei explotó de furia con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, por una foto que se sacó en la sede diplomática de Madrid con Fatima Flores. En aquel entonces, según se supo, la publicación contaba con varias fotos que no fueron del agrado de Karina, que terminó llamando al embajador muy enojada. El posteo no se borró pero se cambió por otro con menos imágenes y mas sobrias.
La Secretaria General también obligó a su hermano a cancelar su asistencia al show de Fátima Flórez en Las Vegas en medio de la crisis de las coimas y la suba del dólar que sacudió al gobierno en septiembre del año pasado. Milei tenia planeado ver el show de su ex novia en el Hotel Sahara, un casino ubicado al norte del Monorriel de Las Vegas.