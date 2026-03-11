11.03.2026 / POLÉMICA

Insólito: el Consulado argentino en Miami promocionó el show de Fátima Flórez por correo

Un correo enviado desde una cuenta oficial del Consulado argentino en Miami generó controversia al difundir un espectáculo privado de la humorista Fátima Flórez. El uso de canales institucionales para promocionar un evento comercial desató críticas. También en el correo enviado está el enlace para comprar entradas para ver a la artista.