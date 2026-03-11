Francos reapareció y salió a defender el ataque de Milei contra los empresarios

Guillermo Francos reapareció en el escenario político al participar del segundo día de la Expoagro en San Nicolás, donde recorrió el predio y expresó su entusiasmo por el evento agropecuario. En diálogo con la prensa, el exfuncionario defendió la postura de Javier Milei de confrontar con empresarios argentinos, particularmente con firmas como Fate y Techint, en el marco de la estrategia oficial para avanzar en la apertura económica.

El exjefe de Gabinete también planteó la necesidad de encontrar “siempre un equilibrio” entre el proteccionismo y la apertura comercial. “Ni ser demasiado protector —que eso genera mucha la comodidad de los empresarios para no incrementar la productividad—, también por parte del Estado, cosa que el gobierno del presidente Milei viene haciendo, es quitarle costos internos para que pueda producir en condiciones más justas con la competencia externa”, explicó.Por otra parte, Francos destacó la relación entre la administración libertaria y el sector agropecuario al señalar que la exposición “es la demostración más clara de que el Gobierno apoya a este sector como uno de los principales pilares de la producción argentina”. Además, no descartó una eventual presencia presidencial antes del cierre del evento y relativizó la meta oficial de alcanzar inflación cero en agosto, al advertir que el contexto internacional podría incidir en los tiempos del plan económico.Finalmente, el dirigente confirmó su continuidad dentro del oficialismo y dejó abierta la posibilidad de disputar espacios de poder en el futuro. “No me hagan decir cosas que yo no dije. Yo estoy en LLA, lo respeto mucho al Presidente y soy amigo; a su vez, soy político también, así que eso no quiere decir que no tenga intenciones políticas hacia adelante, pero siempre dentro de este espacio”, concluyó.