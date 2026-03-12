Trump dió por "ganada" la guerra contra Irán, pero afirmó que quiere "terminar el trabajo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que "ya ganó" la guerra con Irán y que "en la primera hora ya había terminado". "Nunca te gusta decir demasiado pronto que ganaste, pero ganamos. Ganamos", sostuvo en un discurso ante militantes en Kentucky. Sin embargo, formalmente se desconoce el final y la duración de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tampoco es la primera vez que Trump le pone punto final de forma unilateral al conflicto bélico. "La guerra con Irán está prácticamente terminada", había asegurado hace 48 horas.Según el mandatario, el objetivo ahora es concluir la campaña militar antes de considerar una retirada. "No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo, ¿no?", alentó ante los militantes que lo escuchaban. Las primeras declaraciones sobre el fin de la guerra tuvieron lugar porque, según el empresario republicano, la ofensiva militar en Medio Oriente había alcanzado sus objetivos con una celeridad imprevista. “No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea", había resumido.IUna investigación militar en curso determinó la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque con un misil Tomahawk contra la escuela primaria Shajarah Tayyebeh, en Irán, según publicó este miércoles The New York Times. El bombardeo, ocurrido el 28 de febrero, dejó un saldo de al menos 175 víctimas fatales, en su mayoría niñas.El desastre se originó por un error de fijación de objetivos del Comando Central estadounidense. Los oficiales a cargo utilizaron coordenadas provistas por la Agencia de Inteligencia de la Defensa con información desactualizada para atacar una base adyacente de la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.El predio educativo, ubicado en la ciudad de Minab, formó parte en el pasado de esa instalación militar, uno de los principales objetivos de los ataques militares estadounidenses. Sin embargo, imágenes satelitales confirmaron la remoción de torres de vigilancia, la construcción de una valla divisoria y la apertura de tres entradas públicas para uso escolar.