Primera crisis en el Consejo de Paz de Trump: Indonesia a punto de retirarse

Ramenazó con retirarse del llamado Consejo para la Paz impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump luego de la reciente escalada militar en Medio Oriente y los ataques contra Irán

El Consejo para la Paz fue presentado por Trump como un foro internacional destinado a promover negociaciones y reducir tensiones en Medio Oriente

Indonesia fue considerada un actor clave dentro de ese esquema por su peso geopolítico en Asia

la reciente escalada militar cambió el escenario

(fotoI)Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo,. El gobierno del presidente Prabowo Subianto señaló que la continuidad de su participación en el organismo quedó “en pausa” mientras evalúa el impacto del conflicto.La advertencia llegó en medio de una fuerte presión política y social dentro de Indonesia. Distintos sectores políticos, organizaciones islámicas y grupos de la sociedad civil cuestionaron la presencia del país en un espacio que, según denuncian, no ha logrado frenar la ofensiva israelí en Gaza ni evitar el agravamiento del conflicto regional.. La iniciativa buscaba reunir a países con peso diplomático en distintas regiones para facilitar canales de diálogo y respaldar posibles acuerdos de seguridad.y por su condición de país de mayoría musulmana con una tradición diplomática activa en foros internacionales. Para Washington, su participación aportaba legitimidad a una iniciativa que buscaba presentarse como un nuevo marco de negociación para la región.Sin embargo,. El intercambio de ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán reavivó las críticas en Yakarta contra el organismo, al que muchos consideran incapaz de influir en la dinámica del conflicto. Además, la guerra en Gaza ya había generado un fuerte rechazo en la opinión pública indonesia, que históricamente ha mostrado una posición muy crítica hacia Israel.Analistas políticos en Indonesia advierten que el presidente Prabowo enfrenta ahora un delicado equilibrio entre mantener una relación pragmática con Estados Unidos y responder a la presión interna para adoptar una postura más dura frente a Israel y sus aliados. En ese contexto, la posibilidad de abandonar el Consejo de Paz se convirtió en un gesto político con fuerte peso simbólico.Por el momento, el gobierno indonesio no formalizó una salida definitiva, pero dejó claro que su continuidad dependerá de cómo evolucione el conflicto en Medio Oriente y de la capacidad del organismo para demostrar que puede contribuir efectivamente a la estabilidad regional. Mientras tanto, la crisis vuelve a poner en evidencia las dificultades de los intentos internacionales por construir mecanismos de mediación duraderos en una región atravesada por guerras y rivalidades estratégicas.