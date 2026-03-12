No resiste archivo: cuando Adorni atacó a un gobernador que viajaba en avión privado

El implacable archivo tuitero volvió a jugarle una pésima pasada a la gestión libertaria. Luego de justificar que viaja a Nueva York para "deslomarse" por el país, salió a la luz que Manuel Adorni contrató un lujoso jet privado para disfrutar del fin de semana largo de Carnaval en las playas uruguayas.Esta actitud choca de frente con el discurso que el propio funcionario pregonaba cuando era un simple tuitero indignado con la "casta". El 8 de marzo de 2021, Adorni cuestionó duramente al mandatario de Formosa por hacer exactamente lo mismo que él hace hoy con los vuelos privados: "Gildo Insfrán llegó a Buenos Aires en un avión privado. El nivel de desconexión que existe entre la política y la gente es astronómico".La doble moral del funcionario quedó al descubierto gracias a una investigación publicada por el periodista Sebastián Lacunza en el diario elDiarioAR. Según los documentos de vuelo revelados, el jefe de Gabinete partió a Punta del Este el 12 de febrero a bordo de un exclusivo Honda Jet (matrícula LVHWA) operado por la empresa Alpha Centauri.El costo de esta escapada vacacional alcanzó los US$ 10.000, una cifra exorbitante para un funcionario público que declara un patrimonio discreto. En el avión lo acompañaron su pareja, Bettina Angeletti, dos familiares y su amigo, el periodista libertario de la TV Pública Marcelo Grandio.Para coronar el viaje plagado de privilegios, el informe de Lacunza detalla la maniobra que realizó el jefe de Gabinete a su regreso para no ser visto por los ciudadanos comunes. Al aterrizar en el aeropuerto de San Fernando el 17 de febrero, Adorni solicitó que le permitieran hacer los trámites de Migraciones oculto dentro de un hangar privado de la empresa Aviaser.Esta excepción VIP, solicitada para esquivar las áreas comunes de la terminal aérea, demuestra un nivel de "desconexión astronómica" idéntico al que él mismo le recriminaba a Insfrán, confirmando que las comodidades de la casta parecen no incomodarle cuando es él quien las disfruta.