Los viajes de Manuel Adorni: ¿Dónde se alojó en Punta del Este con su amigo Grandío?

"El viaje a Punta del Este lo pagó Adorni con PLATA DEL ESTADO. Tengo el recibo. Yo no tengo nada que ver, llamalo a Manuel y preguntale a él"



El amigo de Adorni dice que el JET PRIVADO a Punta del Este para sus vacaciones con su esposa fue pagado con fondos públicos... pic.twitter.com/LfGgkjNTGL  Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 12, 2026

¿Dónde vive Grandío? Una búsqueda rápida en el archivo de diálogos del periodista en medios y de sus propias redes sociales pareciera indicar que viviría en la famosa Trump Tower, con cual allí se habría alojado Adorni junto a su familia en las polémicas vacaciones

♬ sonido original - TV_Publica @tv_publica ¿Se viene la Grandio Tower? La historia de la "Trump Tower Punta del Este" tiene algunas idas y venidas. ¿Le van a cambiar el nombre? Enterate de esto y mucho más en nuestro canal de YouTube. Todos los martes a las 9:30 prendete a #EnredadosEnTVP

Tras el escándalo por el viaje en avión presidencial y hotel de lujo con su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York, se filtró que Manuel Adorni viajó a Punta del Este por el feriado de carnaval, durante cinco días, en vuelo privado acompañado por su mujer, sus dos hijas y su amigoLo hicieron en un avión privado de la compañía Alphacentauri que salió del aeropuerto de San Fernando, según documentos publicados por eldiario.ar. La información había sido revelada el lunes por el periodista Carlos Pagni, en el contexto de la polémica que suscitó la invitación a Angeletti a viajar en el avión presidencial que llevó a Javier Milei a Miami y Nueva York.Los documentos de viaje que publicó el martes el periodista Sebastián Lacunza revelan que la familia Adorni usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.En la lista de pasajeros declarada figura Grandio, un periodista que es amigo personal de Adorni, con quien compartía un programa de televisión por cable antes de que el actual funcionario de Milei diera el salto a la política.Actualmente Grandio vive en Uruguay pero tiene un programa (“Giros, en línea recta”) en la televisión pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.Adorni había confirmado el martes en una entrevista con A24 su viaje de vacaciones a Punta del Este, cuando le consultaron por el dato que contó Pagni. Pero dijo que eran “cuestiones privadas”, se negó a responder sobre el medio de transporte que lo había llevado a la costa uruguaya y sólo agregó que había parado en “la casa de un amigo”., afirmó Adorni.En las últimas horas, después de que el exvocero presidencial se negara a responder sobre el viaje de los feriados de carnaval a tierras uruguayas, quien sí hizo declaraciones públicas fue uno de los involucrados en el vuelo en cuestión. Grandio explicó que el traslado “lo pagó Manu”.“Yo viajé mucho por esa agencia (Alpha Centauri) durante la pandemia, que fue un desastre esa época, y este vuelo costó US$ 3.600 en total”, sostuvo en diálogo con Pablo Duggan por C5N en la noche del miércoles.Luego, Grandío siguió su raid mediático, siempre en la línea de sostener que el jefe de Gabinete pagó sus pasajes, pero tuvo su mejor momento en un diálogo con LN+. En medio de la defensa de Adorni, dijo dos veces que el viaje. Instantes antes había asegurado que su amigo “lo pagó con su plata, no con plata del Estado”.Lo que sí dijo en todas las entrevistas que brindó es que pararon en su casa.En una entrevista de 2022, Grandío contó la historia del lugar con anécdotas en las que se refiere a diálogos entre vecinos, como si viviera allí.Además, en un posteo de Instagram del 4 de mayo de 2025, el amigo de Adorni habla de "hacer playa en mayo" y publica como ubicación a la Trump Tower de Punta del Este.