Insólito: ahora Adorni cuestionó que es "injusto" tener que explicar su vuelo privado y lamentó haber dicho que se "desloma"

Pese al apoyo tuitero de Javier Milei, no caben dudas de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa su peor momento político desde su llegada al Gobierno, y mientras se mantiene en Nueva York sin aparente agenda oficial, brindó un nuevo descargo a través de Luis Majul para dar otra versión sobre el vuelo privado a Punta del Este y quejarse por tener que dar explicaciones. El funcionario quedó en el ojo de la tormenta luego que se revelara que incluyó a su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó en el avión presidencial hacia la "Gran Manzana", y al momento de tener que dar explicaciones, argumentó estar "deslomándose" en dicha gira. Luego se conoció un millonario vuelo privado a Punta del Este que agravó su situación.A modo de vocero oficial, Majul leyó un mensaje que le envió el funcionario desde Estados Unidos. El conductor se encargó de advertir que considera que su interlocutor debe dar explicaciones sobre el viaje a Uruguay. "Considero que los aspectos de mi vida privada no deberían convertirse en un asunto nacional", insistió Adorni según el periodista. "Repito, esto es un texto que me autoriza a publicar, me lo envió como una especie de carta autorizada", aclaró el conductor.El jefe de Gabinete lamentó tener que hablar de su "vida privada", de sus "hijos menores" y de su "mujer", cuando lo que generó controversia fueron sus privilegios por ser parte del Gobierno. "De todos modos no tengo problema en explicarlo. Tenía vacaciones planificadas con mi familia para diciembre, pero a raíz del nuevo rol en la Jefatura de Gabinete tuve que postergarlas. Este viaje de fin de semana lo hice con un amigo personal (por Marcelo Grandio), con quien tengo una relación de más de una década. Cada uno pagó su parte", argumentó Adorni, siempre según el periodista.Con esta versión, el integrante del Gobierno Nacional estaría desmintiendo a su amigo, quien dijo en varias entrevistas que el gasto corrió todo por cuenta del funcionario. Incluso sostuvo que lo pagó "con plata del Estado". "Repito, cada uno pagó su parte. No es la primera vez que viajamos juntos y desde luego tampoco será la última. Como dije en varias oportunidades, soy plenamente consciente de mi rol como funcionario público y de los límites que esto implica. Simplemente quise compartir unos días con mi familia y con amigos lejos de la vorágine diaria. Desde ya podés contar esto al aire y como en todas las cuestiones no tengo nada que ocultar", insistió el jefe de Gabinete. Mientras la versión no termina de quedar clara, Adorni volvió a mostrarse ofendido por tener que dar explicaciones siendo funcionario público. "Sí te reconozco que tener que explicar estas cosas solo por la maldad de un puñado parece injusto. Por eso también sorprende que haciendo las cosas como corresponden, se intente montar semejante operación con el único objetivo de dañar", concluyó.Por otra parte, tras las críticas que surgieron en redes sociales y en el ámbito político por ese tema y el viaje de su esposa, Bettina Angeletti en el avión presidencial pese a que no es funcionaria ni cumplía tareas oficiales, Adorni admitió que la palabra que utilizó para calificar su trabajo "fue desafortunada” y la adjudicó "a los errores que se pueden cometer en una transmisión en vivo". El comentario de Adorni se produjo mientras participaba de la denominada Argentina Week, un evento que se desarrolla en Nueva York y que reúne a empresarios, funcionarios e inversores con el objetivo de promover oportunidades de negocios y fortalecer los vínculos económicos internacionales del país.