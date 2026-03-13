Revés para Milei: la Justicia ordenó restituir los medicamentos gratis que les había quitado a miles de jubilados

Aunque en campaña aseguró que "la casta" política sería la que pagaría el brutal ajuste que pensaba aplicar una vez que hubiera desembarcado en la Casa Rosada, lo cierto es que Javier Milei pasó la motosierra con especial potencia sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Y entre ellos, uno de los sectores que más perjudicados se vieron por el ajuste libertario es el de los jubilados. Ahora la justicia ordenó dar marcha atrás con una de las medidas más controvertidas del gobierno de Milei: quitarle los medicamentos gratis a los jubilados.Así lo determinó la Justicia de Mendoza en un fallo que tiene alcance nacional en el marco de una causa impulsada en 2024 por la Asociación para Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores de Mendoza (Jubypen). A partir de esta resolución, ya no se sumarán los montos de jubilación y pensión, lo que permite que quienes perdieron a su compañero de vida y perciben dos beneficios mínimos recuperen la cobertura total en medicamentos que la avanzada libertaria les había quitado.Es que una de las condiciones para acceder a los medicamentos gratuitos es percibir ingresos que no superen el valor de un haber mínimo y medio. Hasta esta resolución a los jubilados que también percibían una pensión se les sumaban ambos ingresos para definir si estaban por encima o por debajo del umbral del "haber y medio" y por lo tanto miles de ellos, cobrando dos mínimas, perdían el beneficio. Ahora quienes perciben ambos beneficios mínimos dejarán de ser considerados por encima del tope y recuperarán la cobertura del 100%.Otros puntos claves en el fallo son el refuerzo en el listado de medicamentos esenciales con cobertura total, un aumento en el listado de activos médicos cubiertos, y menos requisitos de acceso. Ahora, los afiliados al PAMI no deberán acreditar nada, bastará con presentar la solicitud correspondiente.En paralelo, el titular de PAMI nacional, Esteban Leguizamo, y el titular del PAMI en Mendoza, David Litvinchuck, fueron imputados por el delito de desobediencia a la justicia por no entregar medicamentos gratis a los jubilados, bajo la correspondiente premisa de universalidad y acceso simplificado.